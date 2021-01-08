台中市府延續購物節精神，率全國之先瞄準「她經濟」舉辦「2020台中女麗購」已抽出美妝保養品禮券、10萬元禮金、按摩椅等多項大獎，9日將於大慶夜市抽出首輛價值50萬元汽車、3萬元鑽戒幸運得主，民眾把握時間登錄發票抽大獎。

經發局表示，「2020台中女麗購」自去年12月9日至今年2月6日，期間舉行天天抽、周周抽、雙周抽、月月抽，民眾只需在台中任何店家消費滿額500元，並用「台中購物節」APP登錄發票，有機會抽鑽戒、汽車及最大獎黃金50兩。

經發局搭配女麗購活動，每周在各區辦理不同特色的產業活動，首周東勢客家文化園區「木產業設計創意節」、第二周則於市民廣場「台中年貨大賞嘉年華」，接續由草悟道「青創新創產業嘉年華-台中生活Life Style」、逢甲夜市「喜逢新年 逢甲美食優惠活動」，主題活動有趣。

9日大慶夜市舉辦「大福氣、慶迎春」好康活動，將抽出女麗購兩項首次抽出的獎項，包含價值50萬元汽車、價值3萬元的鑽戒各1名，以及「天天抽-美妝保養品」、「周周抽-10萬元禮金」、「雙周抽-按摩椅」各1名幸運兒。

(中時 )