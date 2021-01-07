身材火辣、外型艷麗的菲律籍23歲空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera），跨年夜當晚在四星級飯店開趴，不料隔日被發現陳屍在房間浴缸中，事後驗出她下體有撕裂傷與11名男子的精液反應，疑似遭輪流性侵後身亡。達賽拉生前最後畫面曝光，飯店監視器拍下案發前曾與一名男子在飯店走廊上激吻，幾個小時後，毫無意識被一名男子抬出來。

達賽拉陳屍飯店消息傳出震驚國際，當晚參加派對的11人都成為最大嫌疑人，其中62歲女歌手克萊兒之子（Claire de la Fuente）之子格雷戈里也在名單中，格雷戈里事後接受《CNN Philippines》專訪時坦承參與派對，也是第一個發現達賽拉沒有心跳的人，雖然眾人立即幫她實施CPR急救，可惜仍挽不回她的生命。

當地檢方驗出達賽拉的私密處有撕裂傷，與11名男子的精液反應，手臂、腿部都有瘀青、割傷痕跡，不排除生前可能遭到輪流性侵，目前正在等待驗屍與毒品報告出爐。

菲籍空姐生前最後畫面曝光，曾在走廊與一名男子激吻。（圖／翻攝自YouTube／Racrac Hermano）

菲籍空姐幾小時後，無意識被一名男子抱住，猶如「運屍」。（圖／翻攝自youtube畫面）

警方透露，11名男子中，有3人是達賽拉的同事，其他都是陌生人。從最新曝光的飯店監視器畫面可以看到，達賽拉元旦凌晨2時52分左右，與一名穿著短褲的男子在房間外激吻，但凌晨4時13分左右再度出現在走廊畫面時，整個人已經雙腳、雙手癱軟，毫無意識被一名男子抱住，畫面猶如「搬屍」。

幾個小時後，達賽拉被人發現陳屍在浴室，送醫搶救後仍宣告不治，警方雖不排除達賽拉遭集體性侵，因沒有直接證據，只好將11人中的3人釋放，由於涉嫌性侵的11名男子幾乎都是菲律賓有權有勢的富二代或土豪，達賽拉的母親擔心此案最後不了了之，還隔空向總統杜特蒂（Rodrigo Roa Duterte）喊話，希望幫助還女兒一個公道。

(中時新聞網)