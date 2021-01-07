近年世界各地綜藝圈都流行真人秀節目，但澳洲知名實境節目《我是名人(I'm A Celebrity)》卻挨轟玩得太過火了，製作單位為拚收視率走險棋，竟在女星比倫(Toni Pearen)接受懲罰時，把她的頭關入充滿蟒蛇的箱子內，造成她的臉部遭蛇嚴重攻擊爆血，引發網友群起撻伐。

由英國ITV電視台製作的《我是名人》實境秀，也推出澳洲版，近日邀請女星比倫參加，這集節目於本月5日播出，節目中比倫及多位嘉賓接受叢林小知識問答，答錯就要接受終極懲罰，失敗者站在升降台上被緩緩推上去，上頭的箱子僅有一個圓形彈性開口，正好是容納腦袋進入的大小。

製作單位將比倫的頭關入箱子，放出滿滿蟒蛇，任他們攻擊得比倫滿臉血。(取材自《我是名人》澳洲版推特)

來賓中不只比倫受到懲罰，每個箱子中被放置的東西不同，每個人必須靠下巴轉動眼前的齒輪開關，才能打開箱子逃出，而比倫的箱子被安排放入滿滿的蟒蛇，她一進入箱子就緊張不已，而轉動齒輪的過程中，比倫多次因動作太大激怒蟒蛇，慘遭蛇群撕咬臉部，她數度崩潰尖叫，但製作單位沒伸出援手，冷血繼續看她被咬，比倫至少被攻擊5次，她自行脫困後，臉頰、鼻子及下巴等處都有咬傷，滿臉是血，攻擊畫面事後也被曝光，讓人直呼驚恐。

據悉，製作單位安排的，是一種名為叢林地毯蟒的蛇類，本身無毒，也有立刻派醫療人員替比倫處理傷口，但影片在各大社群曝光後，仍是引來廣大網友撻伐，直呼製作單位根本殘忍至極，紛紛喊話「支持停播」、「看別人受苦很好玩嗎」、「血腥、噁心，慘無人道」，目前製作方還沒給出回應。

(中時新聞網)