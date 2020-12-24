鬆餅名店遭PO文抱怨 老闆酸「別演內心戲」惹議

讓客人苦等1小時不聞不問還反嗆「別演內心戲」！嘉義一家知名鬆餅店日前遭顧客上網抱怨，表示自己排隊排了1小時，店家卻不聞不問，期間後到的客人卻紛紛進店，事後店家不僅沒道歉，還PO文酸「別演內心戲」，讓網友傻眼，瞬間引爆怒火。

一名網友在PTT嘉義版PO文指出，自己早上10點10分就到場排隊候位，當時前面有2組客人，沒想到等到11點半，眼看後面才來的人都入內了，他們依舊在外面吹風排隊，且店家中途完全沒出來詢問，不論是拆桌，或是延後的理由都沒說，抱怨「可能店家生意太好，不差我們這組客人」，呼籲大家前往時要三思。

網友PO文抱怨，本來持中立立場的網友看到店家超酸回應後，一面倒倒向原PO，砲轟店家離譜。(圖／PTT嘉義版)

文章PO出後引發網友討論，不少人認為店家處理明顯有問題，但也有人表示原PO可以主動詢問店家一下，感覺只是店家單純忘記。沒想到店家在臉書回嗆原PO「別演內心戲」，酸「若發現比你晚到，卻比你早入座，那就表示別人有好好運用電話以及最先進的網路訂位」，更將自己店譬喻為高山零污染，不喜歡突然的人潮，諷刺原PO是「境外移入」，不適合光臨，酸度爆表且輕佻的態度徹底引爆網友怒火：「感謝排雷」、「看來也不缺我這個客人」。

似乎是不滿遭網友公幹，店家隔天再度PO臉書大酸，將自己譬喻為母親，面對孩子不斷犯錯不需要每次都生氣，否則無法好好教育下一代。但隨即話鋒一轉，痛批「暗黑PTT正義魔人真多」、「不在意Google星星多寡」，還歡迎大家調閱監視器影片，之後卻又改口監視器是給警察看的。

眼見風波越演越烈，店家終於給出解釋，但指控原PO「重複訂位」，說的不是「改4位」而是「我們4位」，代表重複訂位，所以排更後面，卻遭網友痛批硬拗、玩文字遊戲。

不僅如此，更有人抓包，店家把許多批評的留言刪除，甚至疑似用新帳號幫自己衝評價，遭酸「不是不在意星星，看起來超在意的啊」、「嘴巴說不在意，身體倒是很誠實」、「說自己不生氣，但看PO文快氣瘋了」。

最終店家發出聲明稿，要求原PO公開道歉，否則將提告，賠償因此事件造成的營業虧損，更放話要連PTT、Google與臉書等負評者一併提告。

至此在PTT嘉義版完全炸開，網友紛紛痛批店家：「災難及公關處理」、「嘉義有個性的店家越來越多了」、「文青店家賣弄文字，都不知道快把自己搞死了」、「這種態度誰敢去啊，我是列入黑名單了」、「刪留言？黑名單？要玩這種小手段？」、「看來這家店沒有言論自由，只聽好聽的」、「這麼喜歡熟客以後改成會員制好了，只活在同溫層裡」、「他根本沒搞清楚，開群嘲火才燒起來的」、「前面不是有人說是善良店家XD」、「這種告的成才有鬼」、「也算是紅了，身為嘉義人第一次知道有這間鬆餅店」、「剛剛看李小姐中肯留言全都不見了」、「原來等太久是客人自己要負責，不是店家要安排」。

對此店家則表示，針對「演內心戲」、「境外移入」、「燒燙傷專線」等說法只是小幽默，沒有惡意。

(中時新聞網)