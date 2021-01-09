三重火鍋店換瓦斯桶釀意外 2女員工遭火吻臉部燒傷 12:332021/01/09 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 換瓦斯桶釀意外！三重小火鍋店起火 2女員工臉部燒傷（戴上容翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 換瓦斯桶釀意外！三重小火鍋店起火 2女員工臉部燒傷（戴上容翻攝） 三重區小火鍋店驚傳火警！三重區車頭街上一間小火鍋店，店員今天11時許換裝挖斯桶時未裝好，造成火鍋店瞬間起火，火勢波及兩位女性員工，兩人臉部有1度5％燒燙傷，警消獲報後緊急前往滅火並將兩位女傷者送往北市馬偕醫院，目前兩人意識清醒，警方將進一步了解起火原因。 據了解，發生意外的瓦斯屬20公斤的大罐瓦斯，所幸當起火燃燒時，兩名分別19、26的女員工及時閃避，才沒有釀成嚴重傷亡，目前2人皆已送醫院，意識清楚。 火鍋點這3種料最浪費錢 內行曝：一涮就沒了 超市購物送到家 全聯雙平台同步上路 家樂福、愛買合作美食外送 (中時 ) #火鍋店 #臉部 #三重區 #兩位 #兩人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 少年載妹拒檢闖6紅燈 警轟12槍 04:102021/01/09 社會新聞 彰化清晨2車對撞 波及點心店甜甜圈掉滿地 11:352021/01/08 社會 鍾明軒分飾男女舞者 打破性別刻板印象連跳10小時 14:132021/01/09 娛樂 肯德基炸雞插滿羽毛 網崩潰反胃：毛真的長齊了 12:032021/01/07 生活 違停公車站女大生閃避遭撞死 小黃運將逆轉判1年2月 11:042021/01/08 社會 新潤興業去年營收攀峰！全年達28.58億元 18:332021/01/08 財經 信義區百貨員工成偷拍狼 受害女淚訴：當下按警鈴10幾次無效 14:352021/01/09 社會 8家話題西餐 品台東海味 啖親民米其林級餐 17:002021/01/09 生活 惡狼性侵女生辯僅摟肩親嘴 雙耳檢出生物跡證定罪了 15:552021/01/09 社會 富王鴨肉6粉專嗆網友爆假的 恐涉妨害信用刑責2年 17:172021/01/08 社會 鴨肉風暴房東也遭殃 店面遭檢舉違建將被限期拆除 19:022021/01/07 生活 社會熱門新聞 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 竹科聯電廠區傳爆炸聲響 財務長證實跳電：恐影響8吋晶圓生產 - 社會 辣妹低溫短衣短褲癱軟在地 老司機曝不單純：後面有人 - 社會 立委貪汙案開庭 李恆隆：蘇震清開口我就給錢 - 社會 花蓮49歲員警追竊賊跑百米突倒地 休克送醫不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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