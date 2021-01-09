換瓦斯桶釀意外！三重小火鍋店起火 2女員工臉部燒傷（戴上容翻攝）

三重區小火鍋店驚傳火警！三重區車頭街上一間小火鍋店，店員今天11時許換裝挖斯桶時未裝好，造成火鍋店瞬間起火，火勢波及兩位女性員工，兩人臉部有1度5％燒燙傷，警消獲報後緊急前往滅火並將兩位女傷者送往北市馬偕醫院，目前兩人意識清醒，警方將進一步了解起火原因。

據了解，發生意外的瓦斯屬20公斤的大罐瓦斯，所幸當起火燃燒時，兩名分別19、26的女員工及時閃避，才沒有釀成嚴重傷亡，目前2人皆已送醫院，意識清楚。

(中時 )