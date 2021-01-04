張姓貴婦在臉書社團po出監視器影像，呼籲民眾協尋涉嫌偷竊黃金等3000萬財物的施姓男子。（翻攝自臉書／袁庭堯高雄傳真）

涉嫌洗劫乾媽3000萬元的施姓男子，4日向警方自爆是「大陸鴨王」（男公關），家中還被搜出千萬現金。檢方懷疑他已把部分贓物銷往當舖且另有共犯在逃，有串滅證之虞，晚間向高雄地院聲押。

據了解，施男警詢時竟自爆是「大陸鴨王」（男公關），在大陸頗具知名度。近年受新冠肺炎影響、無法出國，才留在台灣，結識48歲從事醫美行業的張姓貴婦。

施男身高近190公分，人高馬大，移送地檢署時身穿黑色皮草大衣，不發一語。他全盤否認犯案，強調從張婦住處攜出的錢財都是他所有。

張婦3日在臉書發文指控，她好心收留的「乾兒子」趁她不在時潛入家中，偷走存放在保險箱中的鑽戒、寶石、黃金等物，損失高達3000萬元。

張婦在臉書po文強調，施男是她的乾兒子，自稱長期遭家暴，才收留他借住半年左右。沒想到施男卻忘恩負義，暗中奪取家中保險箱的密碼後，去年12月下旬利用她外出前往花蓮時，竊取包括2支手表共值100萬元、1枚2克拉鑽戒、2枚1克拉鑽戒、1枚紅寶石鑽戒、美金及人民幣等現金1000多萬、8個1公斤重黃金、黃金飾品及手鍊等財物，總值約3000萬元。

檢警偵訊後，發現施男去年以前確實有多次出入大陸的紀錄，懷疑他設局、騙取貴婦同情犯案。檢警懷疑另有共犯在逃，施男也疑似已將部分珠寶、首飾等贓物銷往當舖，晚間依竊盜罪嫌向高雄地院聲請羈押。

(中時 )