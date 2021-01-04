一名88歲家住桃園市龍潭的黃姓老婦被人發現杵著拐杖癱坐在馬路中央分隔島，員警前往關心，發現該名老婦無法表達自己身分，且疑似患有重聽，警方將人帶回派出所休息，隨後幫她找到家人平安返家。

龍潭警分局龍潭派出所警員羅駿騰及周薇，執行巡邏勤務發現有一名老婦竟癱坐在地龍潭區中興路車水馬龍地道路中央分隔上，員警擔心該路段鄰近龍潭交流道且適逢連續假日期間車流量較大，易衍生其他危險，便先行將其載回派出所。

期間老婦不斷喃喃自語，也說因走得太累才會坐在中央分隔島上休息，警方以人臉辨識系統查證身分後，再以巡邏車載送老婦返家，事後家屬對警方熱心照料及為民服務深表感激與肯定。

家屬表示老婦因患有心臟血管方面疾病且行動不便，平時只會在住家附近散步，殊不知吃完早餐外出後遲未返家，由於近日天氣較寒冷擔心會發生意外，家人們都在住家附近搜尋卻找尋不著老婦蹤跡，準備前往警察機關報案協尋時，沒想到接到警方通知，並將老婦平安護送返家，家人看見老婦由警方攙扶下車，心裡才鬆了一口氣，感謝警方積極熱心地協助照料，頻頻鞠躬致謝。

(中時 )