桃園市重大建設陸續施工，去年下半年1999統計，桃園區中正路、介壽路，八德區介壽路一段、介壽路二段及及蘆竹區中正北路最多民眾抱怨塞車問題。警方表示，除加派警力疏導，也提醒民眾改道。

桃園市警局指出，去年起各大重大交通建設陸續開工，軌道建設需使用路面施工、架設圍籬，導致尖峰時刻塞車問題嚴重。警方也會派人加強易壅塞路段交通疏導，請民眾塞車時遵守指揮，切勿因為塞車動怒。

警方說，根據去年下半年1999專線反應以桃園區中正路、介壽路，八德區介壽路一段、介壽路二段及及蘆竹區中正北路等5處施工路段最為嚴重，主要是捷運工區位於桃園人口稠密及通勤幹道，除了塞車外，因路幅大幅縮小及交通變更，也發生多起車禍。

若民眾想避開塞車，也可行使替代道路，如桃園中正路可改到慈文、南平、莊敬路。若是蘆竹中正北路則是改富國路、南青路。至於介壽路往桃園方向可改道興豐、大興、東勇北路、建新街、保羅街。往八德方向可改道中山路、國際路一段、廣福路、廣興路、仁德路、豐德路。

(中時 )