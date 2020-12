能夠在不同人生階段,帶來不同醍醐灌頂的人生道理,Vivian徐若瑄再度打破了我們對她的想像,不願只用鋼鐵V、不敗女神等字眼將她定義,在精神層面上的,她將持續散發愛與自由的光。

「If your Nerve, deny you-/Go above your Nerve- 如果勇氣棄絕了你/那就超越它」寫在美國女詩人艾蜜莉狄金生(Emily Dickinson)的筆下,原是看牙醫與病痛奮戰的感受,流傳至今,解碼詩人的謎語,被看作是找到超越自己的勇氣,品嘗過艱辛後,便能無罣礙地享受自由空氣。2014年,美國女星瑞絲薇絲朋主演電影《那時候,我只剩下勇敢》,電影開頭也引用了這句話,用勇氣追尋自由的精神,穿越百年,在不同女性的人生故事中展開,2020年的今天,字句在 Vivian 徐若瑄臉龐上再現,溫柔力量寫成永垂不朽的詩篇,我們需要表揚自己的勇敢,我們都可以推倒心中的那面牆、跨過那道檻,對整個後疫情時代如此、對個人來說,更是一碗溫潤的心靈雞湯。

今年 Vivian 身分特別多,除了歌手、演員、廣告代言人外,當起電影監製也毫不遜色,電影《孤味》在萬眾期待下登場,無論票房或是口碑都獲得了巨大成功, Vivian 說:「《孤味》帶給我很多的成就感,我不再是一個單純的演員,有機會讓我為電影藝術付出更多,那是一個新的使命。」超過30年的演藝經歷,Vivian除了展現不被受限的精神,更重要的是「起而行」的實踐力,她說:「我就是個自由的人,自由就是要脫離框架,不要被困住了,『困』字中的木是不會動的。要經常離開自己的舒適圈,遇到困難可以哭、可以沮喪,但是在那之後,要為自己找到新的出路,要在身心靈上都成為一個自由的人,這樣人生才會快樂。」

採訪撰文/廖崇捷

(本文摘自《美麗佳人》2020.12)

《美麗佳人》2020.12

(中時新聞網)