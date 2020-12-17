能夠在不同人生階段，帶來不同醍醐灌頂的人生道理，Vivian徐若瑄再度打破了我們對她的想像，不願只用鋼鐵V、不敗女神等字眼將她定義，在精神層面上的，她將持續散發愛與自由的光。

「If your Nerve, deny you－/Go above your Nerve－ 如果勇氣棄絕了你/那就超越它」寫在美國女詩人艾蜜莉狄金生（Emily Dickinson）的筆下，原是看牙醫與病痛奮戰的感受，流傳至今，解碼詩人的謎語，被看作是找到超越自己的勇氣，品嘗過艱辛後，便能無罣礙地享受自由空氣。2014年，美國女星瑞絲薇絲朋主演電影《那時候，我只剩下勇敢》，電影開頭也引用了這句話，用勇氣追尋自由的精神，穿越百年，在不同女性的人生故事中展開，2020年的今天，字句在 Vivian 徐若瑄臉龐上再現，溫柔力量寫成永垂不朽的詩篇，我們需要表揚自己的勇敢，我們都可以推倒心中的那面牆、跨過那道檻，對整個後疫情時代如此、對個人來說，更是一碗溫潤的心靈雞湯。

今年 Vivian 身分特別多，除了歌手、演員、廣告代言人外，當起電影監製也毫不遜色，電影《孤味》在萬眾期待下登場，無論票房或是口碑都獲得了巨大成功， Vivian 說：「《孤味》帶給我很多的成就感，我不再是一個單純的演員，有機會讓我為電影藝術付出更多，那是一個新的使命。」超過30年的演藝經歷，Vivian除了展現不被受限的精神，更重要的是「起而行」的實踐力，她說：「我就是個自由的人，自由就是要脫離框架，不要被困住了，『困』字中的木是不會動的。要經常離開自己的舒適圈，遇到困難可以哭、可以沮喪，但是在那之後，要為自己找到新的出路，要在身心靈上都成為一個自由的人，這樣人生才會快樂。」

採訪撰文／廖崇捷

(本文摘自《美麗佳人》2020.12)

《美麗佳人》2020.12

(中時新聞網)