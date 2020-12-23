區域全面經濟夥伴協定（RCEP）預計2021年上路。在國際多邊與雙邊自由貿易協定持續發展下，台商、台企應提早布局，像是進入當地市場，取得自由貿易協定的關稅優惠待遇及申請原產地證明書。

安永聯合會計師事務所23日舉辦「RCEP與自由貿易協定發展對跨國企業供應鏈的衝擊與因應之道研討會」，探討跨國企業在布局全球市場時，應具備的國際貿易新知及思維策略，協助台灣企業洞悉局勢變化，面對新環境的挑戰。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年指出，RCEP參與國與我國的產業鏈關係緊密，占台灣總出口的比重接近六成，尤以中國、東南亞國家協會ASEAN和日本最重要。

劉大年認為，對台灣而言，RCEP簽署最大的影響主要來自「中國大陸與日本」、「日本與韓國」二個新建立的自由貿易關係，故中國大陸、日本及韓國市場的關稅減免情況最受到關注。

隨著區域經濟的整合，台灣產品在全球市場的競爭力越趨嚴峻，雖然零關稅的產品仍可保有競爭力，但非零關稅產品，如鋼鐵製品、紙製品及化學品，市占率逐漸被中國、韓國或東協超越，RCEP生效後，劉大年預估台灣未來的經貿空間將受到挑戰。

安永（EY）稅務服務部執業會計師吳雅君指出，台商、台企應盡早布局RCEP參與國，享受關稅優惠待遇、RCEP優惠原產地證明書及降低海關查核風險等項目。

因應國際經貿情勢的瞬息萬變，安永（EY）稅務服務部執業會計師林宜賢則表示，台灣企業應思考能提升競爭力的新投資架構與交易模式，及重新設計因應國際多邊與雙邊自由貿易協定與價值創造的供應鏈模式。

安永建議，企業應及早掌握RCEP內容與其影響，並可透過安永全球貿易分析系統，利用大數據客製化分析全球貿易供應鏈之節稅機會與辨識關務風險，進而優化供應鏈排程，從內部流程導入最佳化關務管理，提高企業稅務效率與關務合規性。

(工商 )