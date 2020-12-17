比特幣攀上歷史高峰！區塊鏈與加密貨幣成為台灣產業新顯學，為了探討台灣區塊鏈與加密貨幣產業發展方向，第四屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會拍板在2021年1月6日登場，一睹報價屢創新高的比特幣風采。

全球資金狂潮狂吹，也帶動不時上沖下洗的比特幣行情跟著飛越兩萬美元關卡！屢創新高的比特幣逼使主流金融機構開始認同加密貨幣的價值，甚至有專家預期比特幣的市值未來仍有極大的「升值」空間，不排除有機會由目前的3800億美元，上看一兆美元。

為了洞悉比特幣未來走勢，第四屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會明年初正式登場，並邀請了產官學研領袖共襄盛舉，包括副總統賴清德、立法院副秘書長高明秋、中信金融管理學院講座教授陳美伶、理慈國際科技法律事務所共同創辦人暨台灣金融科技協會理事長蔡玉玲、數位經濟暨產業發展協會副理事長詹婷怡、中華電信總經理郭水義、政治大學金融科技研究中心主任王儷玲、立法委員高虹安、立法委員何志偉、台灣玉山科技協會秘書長許毓仁、Kneron創辦人暨執行長劉峻誠、國際電信區塊鏈聯盟主席吳陵、香港互聯網協會創會主席莫乃光、秘銀暨CREAM Finance創辦人黃立成、Steaker執行長暨創辦人黃偉軒、Perpetual Protocol共同創辦人馮彥文、Dapp Pocket暨cappuu創辦人陳柏安、香港區塊鏈協會創辦人暨共同主席梁捷揚、MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉、前亞洲大學副校長暨中亞聯大講座教授林蔚君、XREX創辦人黃耀文、創新新零售董事長潘奕彰、華碩雲端總經理吳漢章、STAR BIT執行長暨全國商業總會區塊鏈應用及發展研究所執行長鄧萬偉、臺灣金融科技董事長王可言、理律法律事務所初級合夥人熊全迪、銘傳大學金融科技學院專任副教授兼主任暨消基會金融保險委員會召集人林盟翔、7starlake總經理丁彥允、美商中經合集團副總經理孫紹祖、穀神星資本創辦人陳儀雪、區塊客創辦人賀堅威、KNOWING新聞/幣特財經/鍶科技總編輯楊方儒等，都已確定參與。

台股屢創新高，但相較於比特幣從年初的四千美元低谷起漲迄今大漲四倍有餘，仍是相形見絀，從投資的角度看，比特幣確有其吸引人之處，但除了投資之外，加密貨幣與區塊鏈技術，還有更多的應用場景未被關注，以港口航運為例，高雄港有超過150條全球航線，若運用區塊鏈及智慧合約，就能節省人力、物力、財力，並可有效節省兩成以上成本支出。

據此，科技部國網中心，也已經與華碩雲端，以及多家區塊鏈新創團隊合作，正加速打造「國家級區塊鏈平台」，期望有更多實質應用能夠落地，要讓台灣的軟體與網路產業，不要又是一開始就輸在起跑點上了。

此外，國發會的台灣區塊鏈大聯盟也在過去兩年間，推動區塊鏈技術的落地應用，如今已成功拓展至包括醫療、製造、農業、運輸、數位版權及公共事務等多元領域。更實際的例子是，先前美國總統大選的郵寄選票爭議，如果能以區塊鏈來進行投票，從投票前的身份驗證，到投票結果後的上鏈不可更改，都已是技術上可行的環節。

如不論「鏈」的應用，回到「幣」的範疇，今年最火熱的「去中心化金融（Decentralized Finance，DeFi）」，台灣團隊的表現同樣可圈可點。就在四個月之前，麻吉大哥黃立成才剛號召年輕工程師，在以太坊上推出了去中心化借貸協議「CREAM Finance」，迅速竄起，並一度名列全球鎖倉量前10大DeFi協議，此外，包括Steaker與Cappuu，以及野心更大的Perpetual Protocol，還有曾經七天漲七倍的Hakka Finance，都在這一波DeFi熱潮下，成了勇闖新世界的領頭羊！

(工商 )