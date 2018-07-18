三三會蔡英文列多項經濟成果 網：要不要先跟馬英九道歉

2018年07月18日 13:54 中時電子報 喻華德

總統蔡英文今天首度應邀出席俗稱「三三會」的「三三企業交流會」例會。被外界視為是為了爭取工商大老的選票。蔡英文在致辭時舉出多項經濟指標證明我國經濟良好，包含失業率為14年來最低、出口年增率是歷來第二高、外銷訂單是有史以來最高、股市上漲超過上萬點一年，上市櫃公司營收創歷史以來新高。蔡英文說：「如果只有一兩個指標是變好的，可能是巧合，但是如果出現這麼多破紀錄的數據，就代表臺灣經濟確實找到了成長的力道」。

她繼續補充：「如果只有一兩家外商加碼投資臺灣，那可能是個案。但是現在微軟、Google 、亞馬遜、IBM、思科等等，都不約而同地新設或擴大在臺灣的據點，作為最重要的創新基地，就代表國際上真的看好臺灣」。

一位關注經濟議題的李性網友表示，蔡英文拿這些數據來說嘴，是否應該要先向馬英九道歉？

另外，蔡英文所言與今年街上「有人」店面紛紛收攤，轉變成「無人」的夾娃娃機店形成強烈的對比，而且現在也已經有夾哇哇機店開始倒閉。蔡英文當年批評馬英九是「數字總統」，現在自己曾幾何時也成為了自我陶醉、與民眾感受脫節的「數字總統」。

根據昨日風傳媒，不論是出口、外銷訂單好轉，主因都是受惠於「全球經濟強勁復甦」，讓出口與訂單都能持續在單月出現雙位數成長，最後反應在總體面上就是經濟由衰退上揚為正成長。而「政府作了什麼偉大的政策才有此成績？基本上是看不太出來」。

馬政府後期正逢全球經濟跌入谷底，我國出口連續17個月衰退，蔡政府在105年5月20日上任，當年7月出口就由衰退轉為正成長，風傳媒評論「不會有人真認為蔡政府有仙丹妙藥，施政1個多月就讓出口由負轉正吧？」風傳媒指出，「在觀察經濟數據時，除了本身的歷史數據要看外，也同時要拿同一時間，其它國家的表現來比較。」

美國今年經濟成長率(GDP)預估在2.6-3%，英國是1.1-1.5%，大概都是近年高點，「但不會有人歸功於川普的施政」（除了川普本人），更不會有人認為英國的經濟表現是受惠於去年的「脫歐政策」吧？風傳媒指出，當把經濟數據結合國際大環境來看，蔡政府的說法就顯得說服力不足。

2018年7月18日 台北市 蔡英文總統（右）18日出席三三企業交流會例會並聆聽在場企業界人士的意見。（姚志平攝）

此外，105年元旦，據東森新聞雲報導，總統候選人蔡英文在造勢活動上稱「臺灣人民今天所感受到的是百業蕭條，陷入困境，產業面對不景氣、勞工無薪假、年輕人找不到工作、物價、房價飛漲等等問題。她強調，馬英九任內最後一次文告內容，顯然只想從成千上萬的數字中，找出對他有利的數字。所以整篇文告，充滿了各式各樣，但是卻令人難以記憶的數字。」

蔡英文提醒了自己，絕對不要做一個「數字總統」，「數字只是施政者的參考，不是政治追求的目標」。她表示，如果只是看見數字，沒有看見人民的感受，那只想用數字矇混遮掩，反而忽略人民真實的感受，「那樣的政府，就會是令人失望的政府」。

(中時電子報)