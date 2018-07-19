飛捷文教基金會 DFT社會設計展松菸登場

2018年07月19日 15:45 工商 陳昱光

飛捷文教基金會今年再度舉辦Design For Taiwan（DFT）專案，其構想源自於Design For America（DFA）精神，透過一年6次工作坊，培養學生設計思考能力，透過全台集結的大專院校生，跨領域的腦力激盪，並運用設計思考來解決，一年內完成一件社會設計，今（19）日起舉辦成果展覽。

今年展覽主題訂為「Cheers! A Better Tomorrow/敬未來！」，內容多元包含設計、當代、藝術、繪畫、行為藝術、新創以及數場專題講座，展出時間自今（19）日至7月22日，第二屆DFT的60位學生與第一屆13名第一屆學員，以及12位獲選藝術家作品即將在松菸文創園區三號倉庫舉辦聯展，橫跨社會設計、繪畫、裝置、雕塑及行為藝術等媒材。

除了展出第二屆的成果外，也邀請了第一屆已成立公司的『居家整聊室』、即將要發行的台語桌遊『共山曉』、還在持續進行並修正處理剩食議題的『Japoon』，同時結合了中傳文化藝術基金會舉辦的『Bluerider Open-台灣青年藝術家發光計劃』，希望讓更多台灣的青年被看見。

飛捷文教基金會董事長林大成指出，歷經兩年的Design For Taiwan工作坊，初衷是讓年青學子學習設計思考，意想不到的是，第一屆團隊中，有隊伍已經註冊成公司，實際運作，也有作品已經準備發行，這樣的成果讓我相信這件事持續是對的事，期待看見年輕學子對台灣這片土地的關懷，以及用自身力量為台灣未來做改變。

第二屆DFT集結了全台60名大專院校生，組成了12支隊伍，內容包含教育、環保、文化、無家者、高齡者、霸凌議題等。其中來自臺灣科技大學的黃浩旻與高雄師範大學的卓芝宇、清華大學的卓翰林兄妹二人，組成了Wi團隊，設計一款勸世杯，特殊的杯子設計已申請到專利，搭配共享的商業模式，希望改變人們一次性使用手搖飲料杯的習慣。來自成大的王士齊、林柔安、吳政哲，他們以共同居住的方式，來活化台南許多閒置並具有保存的老屋，創造一個連結異鄉青年，陪伴彼此找到生命旅途的家。

BlueriderOpe-台灣青年藝術家發光計劃共收到276位藝術家參賽，其中45位進入決選，最後共12位青年藝術家獲選，競爭激烈。今年由Blueride ART擔任召集人，慎重邀請當代前瞻人士共6位擔任評審團，成員涵蓋資深當代收藏家、藝評家、藝術家、畫廊主，共同評選出的優秀作品更是媒材多元，橫跨繪畫、裝置、雕塑及行為藝術。

(工商 )