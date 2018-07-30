東石先天宮王船祭結合路跑 用雙腳貼近在地

先天宮王船祭約有百年歷史，今年王船經神明指示，命名為「東泰利」號，廟方耗資200多萬元，打造全原木船身。（張伊珊攝）

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今年適逢5年舉辦1次的王船祭典，經營東石漁人碼頭的緻圓公司，首次向先天宮合作，順勢推出「超級半程馬拉松」。（緻圓公司提供）

嘉縣東石鄉先天宮建廟至今，約有300多年歷史，主祀五年千歲十三天王，每5年舉辦1次王船祭，今年將於農曆10月17日（國曆11月24日）舉行燒王船儀式。此一難得地方盛事，吸引接手營運東石漁人碼頭的緻圓公司，首次向先天宮合作，推出「超級半程馬拉松」，期透過路跑活動，用雙腳深入在地信仰文化。

先天宮總幹事吳加發指出，先天宮王船祭約有百年歷史，今年王船經神明指示，命名為「東泰利」號，並由薛府千歲擔任押船官。廟方耗資200多萬元，邀請王船師傅林良太，以全原木打造船身，長寬高分別約為13公尺、3公尺及4公尺，其規格尺寸皆比以往更大。

緻圓公司透露，當初便希望能在東石漁人碼頭辦理路跑活動，今年恰好碰上5年舉辦1次的王船祭典，順勢將兩者結合。經請示王爺後，決定路跑日期與燒王船儀式，將於同天進行，期讓更多人透過雙腳認識嘉縣東石鄉；活動當天，先天宮會提供每名跑者平安水及平安符。

緻圓公司經理馮承森表示，此次路跑活動與先天宮、台灣全民運動協會合作，總里數將超過半程馬拉松，約有23公里，其路線主要由先天宮出發，行經台166縣道，經過聖母橋與港口宮，再經過鰲鼓溼地入口處折返，回到東石漁人碼頭；目前已開放網路報名，期限至9月底止。

(中時 )

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