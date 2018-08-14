藍心湄接兵單進《女兵》營站辣妹險成「軍中豆花」

2018年08月14日 16:56 中時 林淑娟

藍心湄客串《女兵日記》。（TVBS）

藍心湄客串《女兵日記》。（TVBS）

藍心湄客串《女兵日記》。（TVBS）

超夯八點檔《女兵日記》邀請「TVBS一姐」藍心湄友情客串，藍心湄表示，收到「兵單」時，感到相當開心與榮幸，開拍前一晚還與導演、編劇討論到深夜。這次她在《女兵日記》中飾演「營站辣妹」，一身黃色戰鬥服，是她不斷與整體造型師討論出最能詮釋角色的自備服裝，卻被劇中邱佑廷（鯰魚哥 飾）虧：「穿得跟剝了皮的芒果一樣。」

已有十年沒有為戲出外景的藍心湄，此次為了《女兵日記》遠赴屏東拍攝，她說屏東的天氣非常熱情，因為她非常會流汗，加上更年期到了，妝化得也不淡，自虧：「這樣會讓我不是軍中之花，而是軍中豆花。」但很感謝編劇，讓她能在室內演營站小姐，可以不用擔心妝花掉，盡情演戲。

趁空檔時間，鯰魚哥想和大家哈拉硬擠在女生中間，還要藍心湄在他和梁瀚名(飾 林國樑)之間作抉擇，結果藍心湄笑說：「我當然要選林國樑啊！他身材那麼好。」不死心的鯰魚哥使出冷笑話撩妹大全，對藍心湄說：「在外貌我雖已輸，但我可以讓妳屈服我的心。」不料反被藍心湄一一破哏，反被虧：「你是一條硬漢，因為全身上下只剩下肝最硬。」讓現場眾人哈哈大笑。

持續關注《女兵日記》的藍心湄，這次親自下屏東，體會到演員們的辛苦，她說：「身為一位演員，如果在街上大家叫我藍心湄，那就代表我演戲失敗，如果能叫出我在戲劇中的名字，就代表我成功，這是身為演員最大的驕傲。所以《女兵日記》裡的每個演員都是很棒的演員，因為我都知道他們在劇中的名字。」這次跨刀客串的藍心湄也被王為導演大讚：「她展現多元面貌和潛力，演技自然生動！」

(中時 )