假住院詐領保險金數百萬 警逮11人2主嫌羈押

竹南警方與友軍聯手破獲詐領保險金組織犯罪集團，逮捕2主嫌及9共犯。（陳慶居翻攝）

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查扣大批犯罪工具及證物。（陳慶居翻攝）

苗栗縣竹南警分局會同刑事局破獲以陳姓男子為首的組織犯罪集團，收網逮捕陳男等11名涉案人。警方17日指出，這個犯罪集團涉嫌以偽裝受傷須住院的手法詐騙保險金，醫院如不合作，即持槍暴力恐嚇，自2015年10月至今，估計已詐得數百萬元保險金朋分。

警方偵訊後依組織犯罪防制條例、恐嚇、傷害及詐欺等罪嫌移檢方偵辦，其中主嫌陳男與張男向法院聲請羈押獲准，其他共犯則分別以1至10萬元交保。

由於縣內有醫院遭不明人士持槍到恐嚇，竹南警方深入追查發現，23歲的陳姓男子為首，自2015年10月起在竹南地區籌組犯罪組織，總攬操縱各項不法活動，並以竹南鎮科專路附近出租公寓為聚集及聯絡據點，先後募集吸收張姓男子等10人加入組織。

警方調查發現，陳嫌針對苗栗竹南、苑裡及台中大甲等醫院，作為其不法勢力範圍，再由組織成員安排人頭假借傷勢住院，進而詐領保險金朋分花用，初步估計詐領出險的保險金數百萬元，如遇醫院不配合，隨即糾眾滋事、持槍恐嚇。

即使詐保人頭要脫離組織，也會糾率眾前往家中恐嚇甚至將人毆打成傷，行徑囂張，分局長陳宏賓指示偵查隊成立專案小組積極偵辦，並與同時接獲情資的刑事局第六大隊合作，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組見時機成熟，會同友軍動員60名警力，持搜索票及拘票前往陳男及組織成員住處展開搜索及拘提行動，逮捕11人並查扣犯案用角鐵、電擊棒、手機、保險合約、理賠資料等相關證物。

(中時 )

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