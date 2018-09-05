國民革命軍現身靖國神社 陸青年紀念抗戰勝利照瘋傳

2018年09月05日 16:46 中時電子報 盧伯華

圖中著國民革命軍服的大陸青年說，這次活動是希望紀念我們民族贏得自由的日子。（圖／新浪微博）

近日一組「中國抗戰軍裝現身靖國神社」的照片在大陸微博上流傳，經媒體訪查，證實為3名正在日本留學的學生，其目的是為「紀念抗戰勝利」。3人的合照中還包括一張拉開一面當年國民革命軍軍旗的照片，顯示3名大陸青年對抗戰歷史還有相當了解，也在網上獲得網民稱讚其尊重史實。

據陸媒《環球時報》報導，這組在微博上流傳的照片上有3名東亞面孔的青年，身著抗戰時期的中國軍裝，站在寫有「靖國神社」的石碑前合影。而照片發佈的時間，正好是1945年日本向盟軍投降的日子，也是9月3日中國抗日戰爭勝利紀念日的前一天。

這組照片勾起了許多大陸網民的民族意識，並追問究竟是誰在這樣的日子，進行了這樣的「cosplay」？網友們也紛紛問道，這是日本的「精中」，還是中國的愛國青年？

《環球時報》記者聯繫到了這次勝紀念日的組織者、也是照片中站在中央的王同學。他說，照片是9月2日在靖國神社正門外拍攝的，3名身穿軍裝的青年都是中國在日留學生，「我們此次紀念活動是希望紀念我們民族贏得自由的日子。」

王同學說，左邊穿的灰藍色軍服是國民革命軍第29軍的軍服，也就是著名的「大刀隊」；中間的草綠色軍服是中央軍第88師的軍官野戰服；右邊的黃色軍服是川軍軍服。

他說，其實這次紀念活動最初計劃在8月15日——日本宣佈無條件投降的日子進行，王同學的一位朋友計劃穿著中國軍裝前往靖國神社。但當日靖國神社聚集了大量前來參拜戰犯日本右翼份子進行遊行，場面十分混亂。與此同時，也有日本右翼份子上前騷擾、威脅王同學的朋友。考慮到人身安全，這次拍照計劃被取消了。

大陸留日青年學生原計劃在8月15日的—日本宣佈無條件投降紀念日前往拍照，但遭遇到日本右翼團體前來參拜靖國神社，場面較為混亂而作罷。（圖／新浪微博）

日本右翼團體在靖國神社舉著寫有「不允許反日勢力」等文字的標語。（圖／新浪微博）

到了9月2日，也就是對日抗戰勝利紀念日前一天，王同學和他的2位朋友再次身穿中國軍裝，來到靖國神社前。這次沒有右翼份子的干擾，他們成功拍下了這組照片。

報導說，王同學來自山東，目前在日本留學，他的曾祖父曾經也是參加過抗戰的中國軍人。王同學對記者稱，「我們組織這次紀念活動的初衷就是為了紀念中國民族抗戰勝利贏得自由，以及向所有為中華民族的自由而獻身的先烈致敬。」

3名大陸留學生的行為，許多大陸網友稱其為「勇士」、「愛國」，不過也有人反問：「青天白日旗能在日本公開打出來，但能在內地公開打出來嗎？」有網民則回應「當時的中國就是中華民國，這面旗子一點問題沒有。」

(中時電子報)