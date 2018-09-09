國光劇團轟動日本之作　繡襦夢返台首演

台日跨國合作作品《繡襦夢》，溫宇航（右）巧妙透過借位，變身成80歲老頭，和劉珈后（左）所飾演的李亞仙，互訴衷情。（李欣恬攝）

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李欣恬／台北報導

國光劇團和日本橫濱能樂堂，日前將兩大世界文化遺產崑曲和舞踊作跨域結合的作品《繡襦夢》，在日本首演造成轟動，即將返台演出，並在舞台中搭設極簡版的能舞台，讓舞踊在台灣也能呈現其特色。主演之一、當家名角溫宇航表示：「這是傳承中華文化的一大交流。」

國光劇團團長張育華表示，要把崑曲、舞踊結合在一起，雙方磨合了3年多，為了守護各自的傳統，合作幾度要破局，她舉例：「像是在能舞台演出，按照傳統規定必須要穿著足袋上場，這和崑曲演員平常穿著方鞋、靴子表演大不相同，為了不破壞能舞台的地板，以及遵循日本傳統的儀式性，演員們也同意安排穿著足袋上台表演，展現截然不同的效果。」

溫宇航表示，將兩種截然不同的表演藝術結合在一起，最大的挑戰，在於如何做有機的磨合，「如果一個跨界演出，只是將兩張皮疊在一起，有時突顯第一張皮、有時展現另一張皮，這樣的跨界是比較淺層的交流。但我們想做的事情，不只有如此而已。」

溫宇航來自大陸北京，是專精於京劇、崑曲的演員，1999年於紐約林肯中心藝術節連續演出19小時《牡丹亭》，獲得國際讚譽。他表示，崑曲對他來說是根植在他血液裡的表演藝術，他將自舞踊老師身上學習而來的身段，例如抓取扇子、走路、轉身的方式，融進崑曲的表演中，「我活學、活用，不排除任何的可能性，將這兩者的精華，融合在一起。」

溫宇航表示，在日本演出和在台灣演出的版本，會有些許的差別，那是地方文化的屬性不同，「能舞台有一種特別的能量，讓我們的表演特別有日本風味，回到台灣，我們同樣會搭設極簡版的能舞台，展現這層味道，而這形式美、呈現出來的內涵，也會帶給觀眾截然不同的感覺。」

《繡襦夢》故事描述一名睹物思人的老年人，透過一只飛舞的斗篷睹物思人，和老情人對話，主演演員還有唐文華、劉珈后，將於今（9）日在台中國家歌劇院中劇院演出，9月14、15、16日於台灣戲曲中心大表演廳演出。

(中時 )

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