在日本首相菅義偉將碳中和作為經濟復甦計畫的核心後，日本執政聯盟周四提議大砍低排放車與綠色投資的稅負，提出了一整套規模達6.12億美元的獎勵措施。

菅義偉承諾在2050年達到溫室氣體排放量降為零的目標，使日本領先中國，達到與歐盟並駕其驅的地位。該全球第二大經濟體承諾在2060年之前達到這個相同的目標。

為了實現菅義偉充滿雄心壯志的計畫，執政的自民黨與其盟友公明黨周四在其稅改計畫中，提議為增加零排放投資的公司提供免稅優惠，這項稅改計畫將成為政府下年度（自明年4月起）稅賦政策的平台。

自民黨稅務委員會首長Akira Amari表示，此次稅法修訂將包括每年國家減稅500億～600億日圓（相當於4.78億～5.746億美元），以及地方減稅40億日圓等措施。

執政聯盟提議將環保車的減稅期延長兩年，並調降航空燃油稅，為受到疫情衝擊的航空公司提供援助。執政黨亦呼籲採取其他措施，緩解新冠肺炎疫情對家庭與企業造成的打擊，例如延長抵押貸款的稅負減免，以及延長中小企業企業稅減免措施。

在提出減稅計畫之前，日本周二宣布將編列規模達7080億美元的經濟激勵方案，而支持綠能發展和數位創新即為該振興方案的核心特色。儘管日本汽車製造商的銷售已經從疫情的打擊中復甦，但在開發電動車的競賽中仍落後全球同業。

(時報資訊)