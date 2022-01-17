111年度學測訂於21日至23日舉行，教育部次長劉孟奇今(17)日出席中央流行疫情指揮中心記者會，說明111學年度學科能力測驗防疫措施。學測除延續去年指考防疫措施，今年更拉高學測防疫規格，並增設隔離試場，同時針對台北、新北市、桃園市、新竹市安排備援試場。

劉孟奇表示，去年指考在3級疫情警戒下舉行，對比之下今年學測考試相關人員的防護已較好，但仍再拉高防疫規格；去年指考試務和監試人員僅施打1劑疫苗，今年學測試務和監試人員皆已完整施打2劑疫苗，多數考生也施打至少1劑疫苗，同時要求考生服務隊施打2劑疫苗，且試務人員和考生服務隊都會配置面罩。地方環保單位從學測前1天到結束當天，都會針對分區試場加強消毒並擴大範圍，且目前已有4個分區學校增設隔離試場，如有需要也會再持續增設。

此外，今年台北市、新北市各新增2所備援學校，桃園市4所，新竹市新增1所，共計9所備援學校試場，以備不時之需。111學測採最高規格防疫並延續去年指考措施，包括全面配戴口罩、管制考場動線且採單一入口進場，入場須出示身分識別證件與量體溫、如有發燒或呼吸道症狀則移至防疫試場應試，不開放親友陪考（僅身心障礙、重大傷病、突發傷病考生可申請陪考服務）。

因應疫情變化難測，教育部隨時與地方衛生單位勾稽居隔、居檢、自主健康管理的考生名單，安排4人1間的隔離試場應試，如有症狀會再加上落地式隔板。