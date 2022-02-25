香港城市大學(城大)以「教研合一」的理念辦學，銳意發展為專業教育出眾的世界一流學府，凡事積極創新的香港城大在2021年正式啟動「HK Tech 300」計劃，為學生及校友初創團隊提供專業培訓及龐大工商界網絡，投放5億港幣，目標在3年內成立300家初創公司，此為亞洲首創。至今創業培訓計劃已經有逾千人參加，以及向152隊初創隊伍各頒發10萬港幣種子基金。

城大同步推出「HK TECH老虎班」，聚集世界級學者共同培育菁英學生。

此外，城大並同步推出「HK TECH老虎班」，聚集世界級學者共同培育菁英學生。晉身「HK Tech老虎班」的學生可修讀頂尖STEM教授的課程及從事開創性研究，成為未來科創領袖。老虎班設數學、物理、化學、英文及其他高質素基礎課程，同時學生可透過學士及碩士課程選項，在城大及海外一流大學修讀碩士學位課程，以滿足菁英學生對高階學習的需要，提升其競爭力。

香港城大是香港特別行政區政府資助的八所大學之一，每年為20,000多名學生提供超過130項優質本科及研究學位課程。在QS 2022全球最佳大學排名榜全球城大位列第53；城大最新全球首100家獲頒最多美國專利的大學；逾170位城大教研人員被列為全球排名前2%科學家（史丹福大學2021年排名指標）；全球第51位，連續五年香港第1位（美國國家發明家科學院2020排名）；教授論文引用率五年平均值，香港第一。並與美國康奈爾大學合作六年制獸醫學位，此課程已由2017年起，獲納入為政府資助的本科課程； 乃香港唯一與美國常春藤大學合作雙聯學士學位項目的大學。

城大採全英語教學，世界級教研團隊來自全球35個國家/地區，鼓勵每一位學生在求學期間至少在海外學習一個學期，為此與世界各地47個國家及地區超過400所高校簽訂交換計劃協定，目標是讓65%本科生參與國際交流。城大與美國哥倫比亞大學合辦雙聯學士學位課程，涵蓋12個專業學科；理學院分別與英國愛丁堡大學（計算數學）及英國曼徹斯特大學（化學）合辦雙聯學士學位課程；商學院、工學院及人文社會科學院與台灣大學合辦雙聯學士學位課程；商學院與法國ESSEC高等商學院合辦雙聯學士學位課程（巿場學）；創意媒體學院與德國倫法那呂訥堡大學合辦雙聯學士學位課程（創意媒體/新媒體/數碼媒體）。

目前城大正陸續展開擴展工程，進一步提升校園設施，持續加強學術交流活動。

目前城大正陸續展開擴展工程，進一步提升校園設施，持續加強學術交流活動。已落成啟用的HK Tech Lodge可供來訪出席學術交流的各國學者入住，大樓內的Lodge Bistro餐廳，亦為師生員工提供了一個聚餐交談、切磋交流的好去處。而即將落成啟用的設施包括：賽馬會健康一體化大樓、動物醫學教學農場及HK Tech國際中心大樓。其中HK Tech國際中心大樓定於2023年底啟用，展現城大推動國際化校園氛圍的願景，讓學生可以在舒適的環境進行聚會。嶄新的學生宿舍亦即將動工，屆時將為大學提供額外合共約3000個學生宿舍床位，

香港城大對台生入學採計「大學學科能力測驗」四科成績，其中必須包括英語並達到頂標；個別課程對學測科目有具體要求，申請人需達有關指定科目要求。符合報考資格的台灣考生若仍未提交網上入學申請者，可於 3 月 6 日前完成網上入學申請（https://www.admo.cityu.edu.hk/apply）。

現場網上面試日期：2022年3月5或3月6日。

對象：參加台灣應屆學測考試及準備報考城大於2022年9月入學的同學，有意願報考的同學，歡迎於下列網址(https://appoint.ly/s/geotw/taipei2022)提前預約與招生老師視訊諮詢（2022年2月28日至3月7日），或於「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」台北展區(台北市羅斯福路四段1號，台灣大學綜合體育館，上午10時至下午5時，即時線上面試並與諮詢。