108學年度起教育部國教署委請國立中山大學執行「臺灣偏鄉特色小學國際與創生計畫」，以7所偏鄉小學為平臺，結合10所大學能量協助活絡偏鄉經濟，導入未來想像為基礎的地方創生概念，並整合與國際化偏鄉小學特色課程，逐步提升偏鄉教學品質與地方創生的契機。

透過大學及小學師生合作，圍繞與結合7所偏鄉小學周邊社區觀光行程，與協助行銷地方特產的3天2夜課程內容，期待後續能藉由遊客口碑及社群的推播，為偏鄉經濟引進創新的動能。

以新竹縣新光國小「薪TAYAL」特色課程為例，該校位於尖石鄉極偏部落，教師們以新光及鎮西堡社區的泰雅生活為主題，將五、六年級數學、自然與社會領域知識，融合有機農業、森林觀測及泰雅藝術文化，讓大眾有機會於社區獨有的自然場域中學習，並透過實作體驗，將課本知識與先民智慧融會貫通，讓孩子進而思考未來20年後的生活及自然生態的保存等議題，激發學習興趣。

輔仁大學設計LINE線上旅遊導覽。(照片由國教署提供)

此計畫中輔仁大學團隊著力於新光社區的地方創生，將新光國小特色課程結合部落觀光及泰雅族神話故事，設計成實境解謎包，以各個景點的特色與自然環境的景觀，結合關卡設定的遊戲故事，讓前往參加課程的國際學生及家長更了解新光部落與泰雅文化，並結合LINE線上導覽，除可增加與玩家的互動，也能給予解謎中景點的相關知識，或是解決途中遇到的狀況，未來也能透過線上報名該校特色課程，讓國際觀光客來新光部落觀光能更為便利。

國教署表示，大學與小學攜手合作，將偏鄉小學課程變得有趣又獨具地方特色，希望往後能吸引更多國際學生來臺參與課程，且大學團隊能與社區居民合作成立社會企業，協助地方產業轉型，增加競爭力，使其能永續發展，形成具國際化的文化特色聚落。