台灣大(3045)攜手5G生態圈合作夥伴將於明(27)日，在「Secutech 2022台北國際安全科技應用博覽會」盛大展出AI智能工安巡檢、智慧影像安全防護、智慧園區、智慧交通、企業資安服務等領域豐碩的應用內容。由台灣區電信工程工業同業公會舉辦的Secutech長期推廣安全產業，是台灣及亞太區最聚焦於安全科技的交流平台，今共吸引220家廠商參展。

本次台灣大將展示與全球機器視覺研發領導大廠SOLOMON所羅門攜手合作的META-aivi AI智能工安巡檢解決方案，首次公開展示透過場域的5G訊號，整合擴增實境(AR)與AI深度學習技術，提升前線操作人員的工作技能，並減少人為操作錯誤。只要透過穿戴式AR眼鏡，即可透過全語音情境接受指引，進行高精確度辨識、計數、檢測等工作，結合可靠的機器視覺與真人的靈巧，增加生產量。

另外，展示亮點還有與華電網攜手合作的「智慧園區」，包括可助攻企業達成ESG減碳目標的智慧能源解決方案，整合門禁、監控、環控等園區管理系統的3D視覺化管理平台，以及整合5G基站的智慧桿應用方案等，不僅能提供更優質的5G服務，亦可擴充環境氣候監測、數位看板資訊播放、車流/人流分析等服務，同時也具緊急通報功能，各項數值異常時可輕鬆進行遠端控制，大幅降低人力巡查成本。

同樣吸睛的還有台灣大與大猩猩科技深耕已久的智慧影像安全防護方案，運用Edge AI邊緣運算技術提供跨產業多樣化的智慧影像分析，追蹤辨識人臉、人流、車輛及其他物體，助力政府、交通、企業及零售業能更有效管理與分析資料，做出最佳決策。

針對目前最夯的垂直應用場域「智慧交通」，台灣大也展出拿手的智駕車應用與「車隊大管家3.0」。「車隊大管家3.0」提供油耗預測、駕駛風險預測、保修保養週期預測等三大AI應用服務，協助車隊降低油資、維運、保險等營運支出，其中油資成本部分更可有效降低約15%，協助用戶搭上ESG節能減碳的綠色列車。