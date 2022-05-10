111學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生今(5/10)日放榜。今年完成上網選填登記就讀志願序並確定送出者共3,403名，志願數計36,327個，每人平均志願數為10.7個。計有51所科技校院和1所大學，提供招生名額為2,670名；參加本年科技繁星之技高學校計284校，報名人數合計為3,589名，錄取人數為2,086名，總體錄取率為58.1%；錄取生以前5個志願錄取學校的比率達74%以上；整體而言，錄取人數較110學年度減少8名，錄取率增加0.2%。

考生可於111年5月10日10：00起至科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生網站查詢相關放榜資訊(https://www.jctv.ntut.edu.tw/star/)，不另寄分發結果書面通知，考生須自行上網查詢、下載或列印分發結果通知單。考生對分發結果如有疑義時，請於111年5月11日12：00前，向以傳真方式提出複查申請。

技專校院招生委員會聯合會王錫福主任提醒錄取生，經本委員會分發錄取之錄取生，無論放棄與否，一概不得參加111學年度四技二專甄選入學招生；如欲參加111學年度四技二專技優甄審入學招生、日間部聯合登記分發入學招生，須於111年5月16日12：00前傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，且以電話確定錄取學校已收到傳真，始完成放棄程序。未依規定期限及方式聲明放棄者，概不受理。