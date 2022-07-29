頭戴智慧AR眼鏡，瞬間即來到法國凡爾賽宮賞名作，或在自己設計的遊戲中扮演英雄拯救地球，所有的不可能在義守大學新建置的「元宇宙科技藝術設計中心」一一實現；專業級LED屏幕虛擬實境智慧攝影棚，讓拍攝場景不受限，隨著情境隨時更換場域背景，同時設有11K 360度全景攝影機，拍攝超高畫質全景動態影像，無論電影、遊戲、展演、賽事直播、科技運用與醫療教學輔助等課程，都可融入在此中心。

義守大學新建置「智慧科技創新中心」，將AI與各院系所跨域結合，從教學場域、課程安排

義守大學醫學院區的「智慧醫療教學中心」，亦引進擬真超音波模擬系統、聽診模擬系統等，打造最接近臨床環境的教學場域，是南部最具規模的臨床技能與教學中心。新建置的「智慧科技創新中心」將AI與各院系所跨域結合，涵蓋智慧醫學與體感科技區、XR/元宇宙區、AI機器人互動區、AI新創基地等，配合高雄市半導體重鎮的發展，以及台積電等知名大廠進駐南臺灣，就業率大幅提升下，義守大學教研養分與高端硬體設備齊發，成為國家高科技人才的培育基地。

此外，義大創客園區校園咖啡館創業沙盒計畫，由校方提供20萬元的營運週轉金和6個月的創業實作經營實習，讓學生當家做老闆。入選的「觀光餐旅學院」廚藝學系三年級的學生，咖啡館今年8月即將在義大創客園區正式開店。「校內實習」課程則是提供校內「實習餐廳」場域，讓學生從菜單、訂貨盤點、烹飪和行銷販售等一手包辦。另外還有全國首創的「ISU Cooking Studio & Library特色中心」，多功能的教學場域，以示範廚房、美食攝影棚、圖書室等空間概念，配置攝影機、聚光燈、柔光燈、高階烹調設備等，支援廚藝展演、產品開發與廚藝講座錄製，營造跨域學習的多元平台。

義守大學渡假風五星宿舍，寧靜慢活的氛圍，學習不受打擾。(照片/義守大學提供)

義守大學提供約6800個床位的五星宿舍，大一保證住宿，提供優質的學習與生活空間。(照片/義守大學提供)

彷彿渡假村寧靜慢活FU的義大的校園內，有新落成、佔地超過200坪的健身中心，以及約6800個床位與多種房型選擇的五星宿舍，居住環境超優質，大一新生保證入住。111學年度義大將獎學金再升級，祭出最高總額五百萬元獎勵內容的「大學部優秀新生入學獎勵」，全方位出擊，成就最高品質的大學新生活。