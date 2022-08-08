周芳妃是全國高中女教師第一位化學博士，但她在高中時化學成績卻很少及格。從滿江紅到成為博士，她的人生，看似一則反敗為勝、激勵人心的精彩故事，但就如她所述，其實更像是「一隻會飛的鳥，卻被放在陸生動物的環境中飼養」的故事。

從小就在高雄旗山長大，周芳妃個性好動又好奇，成天爬牆爬樹，沒時間唸書。但那些女生最怕的物理、數學，她信手拈來就是滿分，大家因此一致認為，她生來是讀書的料，將來一定要讀師專、做老師，光耀鄰里。但周芳妃打死不肯，就是「不想誤人子弟」。

高雄女中成績優秀的她，想當然最終肯定是以考取第一學府臺大結案，但天不從人願，她考取的竟是臺灣師範大學化學系。「化學系？」光聽這三個字，就足以讓周芳妃悲從中來。

在周芳妃的讀書時代，高中缺乏化學實作環境，學生只能憑藉強記的方式「讀」懂化學；但這錯誤的學習方式，差點使周芳妃的天賦夭折。「過去我以為自己不是讀化學的料，經過臺師大的訓練，我才發現，原來我還真是個讀化學的料。」她說，化學是由許多科學家，從實作經驗裡累積的豐富知識，單靠死記硬背其實是沒辦法理解的，這讓她領悟到，啟蒙孩子應先透過探究實作，才能和科學理論知識聯結貫通。

周芳妃於2015年榮獲教學卓越金質獎。(照片/教育部提供)

「我不只要幫助學生把升學這關考得好，為了全臺灣中學生未來二十年的學習能力，我要幫助他們都能做實驗。」，周芳妃特別想教女生學科學，在她的成長經歷中，臺灣社會看待女性價值，仍存在著許多不平等，她表示她的母親從小成績就很優異，擁有數學天賦，但礙於社會上的價值觀，只好犧牲自我，一生以勞力餬口。所以她希望幫助學生，不因性別或弱勢而阻礙了學習之路，更立志成為可啟發學生創造力的教師，年年指導女生做科展。

在任職北一女教師30年來，她常常會從學生身上看到以前的自己，而資優生有一個特質，會自我暗示:不可以求助，「因為如果這個問題連我都不會了，還有誰會呢？」周芳妃了解，這是一種不願示弱的心情，也是無法輕易交付信任的孤獨與無助，故周芳妃時常鼓勵學生，利用私下討論，瞭解到學生的學習方法，理解他們的學習盲點，進而幫助他們學會如何釐清自己的問題。

周芳妃受邀於2019居禮夫人營擔任主講。 (照片/教育部提供)

在課堂上，周芳妃特別喜歡以自己或是他人的故事，特別是那些歷經周折與挫折，最後終於突破自我的故事，藉著故事，她希望幫助學生看見自己，「因為你也可能和我一樣，是一隻會飛的鳥，只是被放在陸生動物的環境中飼養。」她說，如果你是鳥，有一天你會長出翅膀遨翔天際，「重點是不要放棄，要一直前進。」