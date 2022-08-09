農曆七月中元節，高苑科大圖書館從香蕉樹出發，探討台灣與東南亞國家共有的植物鬼故事、飲食文化與生活習俗。邀請台南市新向陽協會理事長，潘羽姍老師蒞校講座。潘羽姍老師是越南新住民，擅長將在越南生活經驗融入多元文化推廣。本次活動是以「植物與人」為核心，透過植物為主軸的跨領域視角，開展關於植物的跨文化、信仰習俗與傳說，進而達到文化融合與包容的目的。

羽姍老師手作體驗越式涼拌香蕉花的調味方式教學。(照片/高苑科技大學提供)

講座的主題是香蕉，羽姍老師提到越南也過中元節，鬼月要忌吃香蕉避免招來厄運。此習俗與台灣中元普渡忌拜香蕉，諧音有「招你來」的諧音，恐怕會招來很多好兄弟的習俗類似。但是整株香蕉樹在日常生活中運用很廣，例如香蕉葉可以用來包裹食材，香蕉花、果實還可以入菜，這些飲食文化在東南亞各國非常普遍。前來參加的印尼新住民也分享當地舉行婚禮儀式，禮棚需要用一對香蕉樹，象徵茂盛的香蕉樹代表夫妻建立世代子孫綿延的家庭。另外菲律賓新住民提到民族服裝，是以香蕉纖維作為布料，代表國家特色。每年的泰國水燈節以天然環保的香蕉葉製作，推廣節慶觀光的同時也具有環保概念。

手作體驗越式涼拌香蕉花的調味方式，串聯起東南亞新住民彼此飲食文化的跨國交流。(照片/高苑科技大學提供)

圖資中心陳采玉主任提到在臺灣這個多元民族與多元價值建構的島上，南洋味一直沒有缺席。藉由食材、植物的認識與接納，才能成就文化融合的優勢。例如手作體驗越式涼拌香蕉花的調味方式，串聯起東南亞新住民彼此飲食文化的跨國交流。高苑科大投入能量關懷社區與新住民族群，每學期與新住民文化講師設計主題，辦理多元文化交流活動，期待可以達成族群文化的相互了解與接納。