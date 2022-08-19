開平餐飲學校及與帛琉高中於111年8月18日以線上模式簽訂MOU締結為姊妹校，開平深耕餐飲教育多年，教育理念為順性發展，以學生為中心引發學習動力，讓學生學習自主。隨著不斷改革與調整，發展出著重應用知識、技能的超學科課程統整教學，創立以分段式學習、主題式教學、社會化互動三大策略為核心的「PTS教學法」，學習成果吸引芬蘭等國內外各地教育團參訪取經，並於2017年與歐洲耶納學會進行東西方創新教學法之探討並簽署合作意向書，也接連不斷與各國創新教育學校與團體交流。隨全球化浪潮席捲而來，培養學生多元國際觀成為許多學校教學重點，而開平餐飲不僅與日本、新加坡、義大利、西班牙、法國、荷蘭等多國知名餐飲學校保有長期且良好的關係，早於2015年即設立「國際餐飲課程實驗班」，延續至110學年度獲50間雙語實驗班補助計畫，轉型為國際餐飲雙語高中實驗班，成為全台唯一發展雙語教育的餐飲技職學校，並為世界唯一擁有Worldchefs世界廚師聯合會學程及師資雙認證之餐飲雙語高中，可見其放眼全球的宏觀視野，對推動學生的國際交流、深化文化素養不遺餘力，致力養成學生未來國際競爭力。

開平餐飲學校馬嘉延校長及與帛琉高中Smyth Rdang校長，在帛琉歐克麗大使及教育局長官見證下，於8月18日(四)以線上模式簽訂MOU締結為姊妹校。(圖/開平餐飲學校提供)

開平餐飲學校創辦人夏惠汶解構傳統教育模式，走向實驗教育發展創新教學，從實踐歷程建立本土創新「PTS教學法」，不斷隨世界脈動與時俱進，而今開平餐飲校務主委夏豪均持續推動國際教育，引進國際資源、豐富學生學習，使學生能考量多元文化觀點，推動本校雙語教育並走向雙聯學制，讓學生能擁有世界觀、雙語能力及餐飲技能，成為具國際移動力的世界公民。而帛琉為台灣於太平洋之友邦，以英語為主要語言，擁有豐富自然資產與獨特的人文風情，與台灣同為海島型國家，地理氣候、文化生態獨特值得交流，本次開平餐飲學校馬嘉延校長及與帛琉高中Smyth Rdang校長，在帛琉歐克麗大使及教育局長官見證下，於8月18日(四)以線上模式簽訂MOU締結為姊妹校，本次的友誼之約，期盼學生未來在國際交流不僅止於專業技能，還能以家鄉文化底蘊為根本，更加深入探討各國文化異同之處，並更能瞭解與台灣維持良好的友邦特色。

開平餐飲希望學生國際觀養成能涵蓋全球豐富且多元的文化，帛琉為南島語系國家，與台灣原住民文化密切，對學生文化素養的探索及養成特別可貴，此次經教育局的支持與帛琉高中成為姐妹校，期盼在兩校交流期間，能以「PTS教學法」帶領學生有不同面向的探索，讓學生有更多發展空間、創造更多可能。