身為教育堅定實踐者與前行者的義守大學，積極推動「大學社會責任實踐(USR)」計畫，讓學生走進真實場域學習面對與解決問題的能力。「醫學科技學院」生物科技學系師生團隊，將永續的種子向下紮根，前進屏東霧台鄉霧台國小、三地門鄉地磨兒國小德文分校及高雄市大樹區興田國小，大朋友與小朋友一起合作，建構具元素循環與生態永續概念的「魚菜藻三相共生系統」，同時結合國小課程，打造創新的教學模式，讓生態永續的觀念在校園中產生美麗的漣漪。

生科系主任廖健森(右二)，帶領大學生教導學童製作「魚菜藻共生系統」，讓小學生親身體驗與瞭解永續循環的觀念。(照片/義守大學提供)

義守大學生科系師生手把手教學，小學生開心的動手架設「魚菜藻共生系統」，種上菜苗，再注水放入小魚，大家都很期待能享用自己種出來的有機菜。藉由此教學體驗，不僅讓小學生親手餵養魚類、種植蔬菜，也能藉由共生系統生產的藻類，來餵養魚的過程，瞭解自然生態的循環關係鏈，以及藻類吸收二氧化碳，促進淨零碳排的意義。過程中義守大學展現跨域合作的團結力量，生科系攜手「傳播與設計學院」電影與電視學系，為整個過程拍攝記錄微電影，透過鏡頭記錄生態永續教育理念的向下播種。

義守大學生科系主任廖健森表示，義大長期與偏鄉地區的國小建立良好的互動關係，這次帶領大學生到偏鄉小學教導學童製作「魚菜藻共生系統」，不僅讓小學生親身體驗與瞭解永續循環的觀念，同時也讓大學生深入社區，親近家鄉的土地，將專業回饋於社會，並同時培養同理心的建立，落實大學社區服務與專業知識實踐。肩負教育的使命，義守大學堅持用溫暖的陪伴，將愛與關懷傳遞在偏鄉的角落裡，這也是永續教育最迷人之處。

小學生開心的動手做，種菜苗與注水放入小魚，大家期待能享用自己種出來的有機菜，並瞭解自然生態的循環關係鏈。(照片/義守大學提供)。

在全球疫情衝擊之下、氣候變遷與環境耕地逐漸減少，不污染生態的新農業技術運用與食安、環境的永續觀念更加被重視，加上「魚菜藻共生系統」不受土壤限制，目前在全球應用相當廣泛成熟，近年進入社會與各級校園中，不只延伸成為校園食農教育供餐食材，讓師生能夠享用自己種出來的蔬菜，體會農作收穫帶來的喜悅，更懂得珍惜餐桌上的食材。