小米是泰雅族人的主食，每年12月族人都會把焚燒過後的雜木、雜草當作天然肥料，透過翻土融合灰燼，提供小米肥沃的生長環境。位於台中跟苗栗交界的博屋瑪國小規劃「小米文化主題課程」，將小米栽種列入課程，把學習場域從教室搬到部落，每年都由部落耆老帶領學生進行「小米開墾及翻土」體驗課程，培育具「全人泰雅」新思維的泰雅人。中臺科技大學「原味再現 食力增進」USR Hub計畫，特別針對原住民的主食－小米設計社會實踐相關活動，讓學生們透過活動認識小米、設計小米創意料理食譜， 10/18日在新社協成國小辦理小米創意料理與點心製作課程，藉此推廣在地食材－小米，具體實踐落實大學社會責任。

「原味再現 食力增進」USR Hub走入臺中新社區的協成國小，規劃一場小米創意料理與點心的實作活動，讓大學生帶領小學生製作多道小米創意料理與點心。(照片/中臺科大提供)

臺中市博屋瑪國小為全國第一所以原住民文化為教育理念的實驗小學，學校課程除了保留原有國語、英語、數學、科技以及自然生活外，更將藝文、健體、綜合、社會等領域等課程，以泰雅族Gaga（指泰雅文化統稱）為核心發展出25個主題課程，重新建構一套屬於博屋瑪的泰雅文化課程，其中包含「小米文化主題課程」。中臺科大食科系呂哲維副教授，透過執行「原味再現 食力增進」USR Hub計畫，帶領學生進入達觀部落，認識博烏瑪國小「小米文化主題課程」摘種而成的小米，並在校內開設工作坊、社群活動，讓校內師生及校友共同討論及設計，完成多道小米創意料理與點心的食譜。

「原味再現 食力增進」USR Hub計畫由呂哲維副教授帶領學生走入臺中新社區的協成國小，規劃一場小米創意料理與點心的實作活動，讓大學生帶領小學生製作多道小米創意料理與點心，過程中特別安排小學生們實際觀察、觸摸臺灣本土與國外進口的小米，透過比較小米之顆粒大小、外觀色澤，了解本土及進口小米的差異；規劃小學生們親手製作一道融合西式沙拉概念的小米綜合蔬果沙拉、一道具傳統風味的蕉香彩米糕，讓參與活動的大小學生們能充分了解小米、運用小米、品味小米，藉此達成在地永續之推廣目標。

小學生們親手製作一道融合西式沙拉概念的小米綜合蔬果沙拉、一道具傳統風味的蕉香彩米糕，讓參與活動的大小學生們能充分了解小米、運用小米、品味小米，藉此達成在地永續之推廣目標。(照片/中臺科大提供)

創校於大坑地區的中臺科大，原味再現 食力增進」USR Hub計畫，以該校食科系專業為主軸，關懷原住民飲食與文化，深入原住民部落辦理各項活動，希冀透過活動培育人才成為原住民文化的推手，實踐共善共好之願景。