2022玄奘大學高教深耕成果展12月22日於玄大圖書資訊大樓一樓盛大開幕。今年策展主題「登入玄宇宙：人文關懷、化育全才、連結科技」，融入元宇宙概念，強調科技與人文結合。成果展除設置教學創新、USR大學社會責任成果展區外，特別增設VR全沉浸式體驗區，現場有飛行模擬器、MR混合實境、SDGS海洋與陸域生態保育VR體驗、VR日式民居街道步行旅遊導覽與XR藝術創意作品展區等設備，展場將以體驗、教學、展示作為三合一目標。

玄奘大學校長簡紹琦致詞時向貴賓們強調，學校的軟硬體建設非常重要，除了有好的師資，學生們也需要優質的教學環境與設備，近年來投資新穎設備不手軟，也期待透過這些與科技接軌的高端器材，讓學子們在學習上能更加進步，同時鼓勵在學生於就學期間內，盡可能把握不同面向的學習機會「立足國際，放眼全球」。

玄奘大學校長簡紹琦致詞。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學研發長邱琪瑄也表示，教育部高教深耕計畫的目的，就是鼓勵大學培育出各級各類多元優質人才，以「迎向未來」、「連結在地」、「接軌國際」為主軸，協助各大學以不同特色為基礎，達到「適性揚才」的教育目標。

玄奘大學研發長邱琪瑄介紹創新教學成果。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學向來重視教學創新與國際交流，本次成果展有校內師生及竹北高中校長陳瑞榮、建功高中校長林國松、成德高中校長楊青山等貴賓參與外，由馬來西亞砂拉越留台同學會總會長蕭特財、詩巫省教育廳副廳長王壽敏、詩巫省教育廳教育官劉立霞、泗里街縣教育廳教育官蘇玲清等砂拉越高等教育考察團一行20人特地前來交流觀摩。

馬來西亞貴賓對於展示的各項成果驚呼連連，除了親自體驗VR設備，學生們還準備了手做點心與現煮咖啡，參觀的同時可以有吃又有玩，馬來西亞教育團與來賓們更表示玄奘大學的學生實在太幸福。另外，團員們也特別參觀應用日文系「多功能和風情境教室」與大傳系「虛擬攝影棚」。

來賓體驗MR混合實境。(照片/玄奘大學提供)

人物動態捕捉裝置演示。(照片/玄奘大學提供)

今年開始教育部高教深耕計畫將邁入第二階段，玄奘大學在董事會與校長簡紹琦的支持下，本期計畫強調學生自主學習、增設跨域課程、擴大產學合作（誰是接班人計劃）、推廣境外移地教學、提供弱勢學生安心就學規劃，學生即可就學、就業穩定銜接。計畫同時鼓勵老師提升教學品質，帶領學生透過比賽、展演、國考等展現教學成果，積極串連平台讓學生的努力與才華被看見。