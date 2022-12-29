Gogolook(走著瞧)(6902)今日送件遞交創新版(TIB)上市申請，Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫表示，Gogolook在海外藉由策略夥伴合作，以數據為優勢建立品牌與口碑，加速跨國市場推廣、累積用戶數以築起數據護城河。同時持續發展企業端所需要的防詐風險管理、信用風險管理與犯罪風險管理等網路應用，打造出穩健且多元的營收來源。Gogolook預計在上市後，除加速海外擴張如日本與東南亞等地，隨著全球數位身分應用蓬勃發展，也將持續拓展企業端服務。此外，也將繼續推進金融科技上的產品創新，並研發與探索更多領域的應用。

Gogolook主要股東除創業團隊與員工外，包含國泰私募股權基金、穩懋(3105)、資鼎創投與資策會及工研院旗下的數位經濟基金等。

走著瞧以純新經濟軟體為主要業務，所開發出的陌生來電辨識軟體Whoscall，在台灣大約每2人就有1人使用，主要服務範圍除了台灣外，還涵蓋泰國、日本、韓國、香港、巴西、馬來西亞等市場，全球目前累積有超過1億次下載量，擁有東亞與東南亞最大的電話號碼資料庫。憑藉超過10年跨國通訊防詐實績，Gogolook運用自行研發的AI技術與跨領域創新能力，在多元場景中開創出符合個人與企業需求的資安防詐及風險管理服務。

透過創新板在台灣資本市場籌資，有助於Gogolook拓展海外市場與增加研發投入以加速成長。Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，Gogolook從台灣出發，自創業以來，Gogolook持續得到國內客戶、政府與投資人的支持與肯定。因此，公司認為在台灣上市具有極佳的主場優勢，也能獲得充分的資源以面向國際市場，持續將台灣的軟實力與防詐技術向全球輸出。

儘管疫情趨緩，但詐騙卻未見減少，讓「防詐」成為各國政府、企業與個人的剛性需求，因而帶動整體防詐產業市場規模在今年達到307億美元，並預計在2029 年達到1,292億美元，年複合成長率(CAGR)達22.8％，潛在商機與成長性相當大。Gogolook與台灣警政署刑事局、韓國金融監督院、以及日本、泰國和馬來西亞的警政單位攜手合作，共同防範全球詐騙問題。

早在行政院頒布「新世代打擊詐欺策略行動綱領」前，Gogolook已擔負「防詐國家隊」重任。聯手內政部警政署刑事局、數位發展部、衛生福利部疾病管制署、台北市與新北市政府等單位制定防詐策略，每年為台灣擋下逾6000萬起詐騙事件。隨著金管會公布明年金融檢查重點，涵蓋「防制詐騙」與「金融消費者保護」在內共四大項目，也凸顯防詐科技的應用與產業發展更顯重要。

該公司2021年營收2.56億元，稅後虧損0.61億元，每股虧損2.04元。