日本藏家蒐購102.39克拉白鑽 以愛女命名 21:262020/10/16 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本藏家蒐購102.39克拉白鑽 以愛女命名。(品牌提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在拍賣會上，價值連城的拍品固然耀眼奪目，但每件拍品背後的故事，往往更加迷人。 蘇富比香港秋拍會日前奢華落幕，其中一顆102.39克拉的完美白鑽以1.2億港幣落槌，為日本私人藏家透過電話投標買下，並以她的二女兒之名命名為「真依子星」（Maiko Star），據悉該買家去年4月即在蘇富比拍賣會以1.08億港幣買下一顆重達88.22克拉白鑽，當時就以其長女之名命名為「愛美星」（Manami Star），兩顆巨鑽代表了父親對女兒的疼愛，更添佳話。 #白鑽 #克拉 #10 #39 #一顆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 臺東慢食節11／14-11／15鐵花新聚落 15:182020/10/16 財經 拍賣會進入高潮 佳士得秋拍11月底奢華登場 21:252020/10/16 消費 海鮮外交 採購友邦海鮮成長2成 14:122020/10/16 財經 東京奧運》嚴防「攝狼」 日本政府研擬入罪 17:302020/10/15 體育 疫情無阻 中美洲友邦海鮮進口額 前三季逆勢增長二成 17:162020/10/16 財經 法國特福氣炸鍋 與歐美同步上市 04:092020/10/15 金融．稅務 SBL挑戰賽》狂輸中華白35分 楊宜峰：全都我扛 21:342020/10/16 體育 試駕報告－盡展研發力 全新ZINGER PICK UP晶鑽型 04:092020/10/16 產業特刊 白蝦染病、文蛤空殼 嘉縣水產動物疾病防治講習開跑 20:022020/10/16 寶島 爸爸一早突傳「巨大鮑魚」照 女兒一看崩潰了 10:182020/10/15 搜奇 時尚熱門新聞 朴敏英惹火私照流出 中空裝秀「纖腰膨奶」引暴動 - 星光 - 時尚 佘詩曼巧遇唐嫣 合影曝「產後真實身材」網看傻眼 - 星光 - 時尚 168cm《瑯琊榜》女星流蘇裙開衩直逼腿根 42歲曼妙身姿迷倒眾人 - 星光 - 時尚 暮光女西外裡沒穿「中門大開」洩東西雙球 - 星光 - 時尚 周曉涵「僅穿內衣彈鋼琴」曝光D級深邃黑影 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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