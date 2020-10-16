在拍賣會上，價值連城的拍品固然耀眼奪目，但每件拍品背後的故事，往往更加迷人。

蘇富比香港秋拍會日前奢華落幕，其中一顆102.39克拉的完美白鑽以1.2億港幣落槌，為日本私人藏家透過電話投標買下，並以她的二女兒之名命名為「真依子星」（Maiko Star），據悉該買家去年4月即在蘇富比拍賣會以1.08億港幣買下一顆重達88.22克拉白鑽，當時就以其長女之名命名為「愛美星」（Manami Star），兩顆巨鑽代表了父親對女兒的疼愛，更添佳話。