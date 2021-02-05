《情人節珠寶》就愛TIFFANY 藍盒子的浪漫 11:442021/02/05 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 女人最愛的Tiffany藍盒子傳奇，在今年情人節主打Tiffany Atlas X系列。（Tiffany提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 女人最愛的Tiffany藍盒子傳奇，在今年情人節主打Tiffany Atlas X系列，是今年首度亮相的新款珠寶，復刻1995年推出的Atlas系列，以Tiffany紐約第五大道旗艦店外牆的著名鐘盤為靈感，將鐘盤上的羅馬數字時標刻在戒緣，象徵了時時刻刻永不停息的愛戀。 Tiffany主打Tiffany Atlas X 系列，寬版全鑽手環95萬5000元，窄版鑲鑽手環33萬5000元，寬版鑲鑽戒指14萬1000元，寬版鑲鑽手環42萬4000元，寬版鑲鑽戒指24萬7000元。（TIFFANY提供） Tiffany Atlas X的羅馬數字裝飾不斷提醒您，將時間把握在自己手中，為愛騰出空檔，並珍惜身邊重要的人。 Tiffany Atlas X 18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指 ，14萬1000元。（TIFFANY提供） 《情人節珠寶》Harry Winston「HW」珠寶 讓人想婚了 《情人節珠寶》GUCCI宣揚愛情 立體愛心LOVE LOVE LOVE #Tiffany #Atlas #情人節 #珠寶 #羅馬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《情人節珠寶》FRED重現《麻雀變鳳凰》的浪漫愛情 11:532021/02/05 消費 《情人節珠寶》女人愛鑽石 張榕容示範De Beers時尚 11:482021/02/05 消費 獨家！新冠肺炎疫苗人體實驗志願者揭內情 09:162021/02/05 生活 李利國》越美越致命 台灣特有種台灣烏頭 09:172021/02/05 生活 搶攻情人節商機 晶華邱比特饗宴上菜 11:422021/02/05 生活 柳營走春私房景點 兩大藝文大師故居音樂會迎春 09:272021/02/05 生活 罷捷案明投票 藍綠最後攻防 04:102021/02/05 政治要聞 勝利星村眷村味 南國慢時光 04:102021/02/05 焦點要聞 Melody穿美鞋 洩婚姻保鮮法 04:102021/02/05 時尚消費 新聞透視》民進黨全力打趙 為藍營添亂 04:102021/02/05 政治要聞 親子過年旅遊哪裡去！精選新竹8個親子景點 09:582021/02/05 生活 時尚熱門新聞 170cm網拍女神深V泳裝超火辣 自拍解放渾圓雙球引暴動 - 名人 - 時尚 175cm全球百大美女冠軍西裝內全看光 放送中空辣照寵粉 - 名人 - 時尚 最辣小三襯衫只扣一顆 中門大開秀飽滿半球超惹火 - 名人 - 時尚 《女神降臨》正妹畫家只穿內衣太惹火 自拍洩豐滿曲線引暴動 - 名人 - 時尚 《鬼怪》劉寅娜中空洞洞裝超辣 全身鏤空裡面遭看光 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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