女人最愛的Tiffany藍盒子傳奇，在今年情人節主打Tiffany Atlas X系列，是今年首度亮相的新款珠寶，復刻1995年推出的Atlas系列，以Tiffany紐約第五大道旗艦店外牆的著名鐘盤為靈感，將鐘盤上的羅馬數字時標刻在戒緣，象徵了時時刻刻永不停息的愛戀。

Tiffany主打Tiffany Atlas X 系列，寬版全鑽手環95萬5000元，窄版鑲鑽手環33萬5000元，寬版鑲鑽戒指14萬1000元，寬版鑲鑽手環42萬4000元，寬版鑲鑽戒指24萬7000元。（TIFFANY提供）

Tiffany Atlas X的羅馬數字裝飾不斷提醒您，將時間把握在自己手中，為愛騰出空檔，並珍惜身邊重要的人。