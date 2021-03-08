張軒睿近來作品不少，從《我的男孩》，到《用九柑仔店》、《訪客》，都是既叫好又叫座的好戲，今年與林心如、楊謹華合作的新劇《華燈初上》也即將上檔，明明是好戲連連，戲約不斷，但張軒睿透露，自己其實是很宅、很懶惰的人，「只有拍戲，才能讓我提起勁兒出門！」

張軒睿坦承很宅又懶惰，可以整天窩在家不出門，只有拍戲才能讓他提起勁兒。（JOJ PHOTO攝）

他笑說，平常除了拍戲，他都窩在家看電影、打電動、玩射擊遊戲，可以待在家裡一整天不出門，就連朋友約他吃個飯，也是能拖就拖，三催四請，讓朋友們抱怨連連，幾乎是「懶到沒朋友」。

張軒睿的懶其實並非天性，而是有不得已的苦衷，原因是6年前曾捐肝救父，自此身體就很容易疲累，不太能熬夜，「我現在很注重養身，像老人家一樣！」。

唯一能讓他提起勁兒的，就是演戲，張軒睿雖不是戲劇科班出身，但在學校時就是老師同學眼中的開心果，最愛學周星馳說話，逗得全班哈哈大笑，高中時還曾和隔壁班另一個戲精同學PK，模仿每一科老師說話的語調和神韻，展現演戲的天分，才在親長好友的鼓勵下踏入演藝圈。

張軒睿近來作品不少，從《我的男孩》，到《用九柑仔店》、《訪客》，都是既叫好又叫座的好戲。（JOJ PHOTO攝）

張軒睿接受本報邀請進棚拍攝Issey Miyake時尚專題，穿上品牌經典褶子（PLEATS）風格的男裝，寬鬆舒適又透氣的設計，不必整燙就很有型，可以居家穿著，也可出門赴宴，是可以穿24小時不必換裝的懶人時尚代表作品。

張軒睿穿 ISSEY MIYAKE男裝，詮釋懶人時尚。（JOJ PHOTO攝）

三宅一生BAO BAO LUCENT W COLOR絢彩透光經典包，1萬3600元。（ ISSEY MIYAKE提供）

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