不論是在《KANO》中飾演棒球男孩，或是在《可不可以，你也剛好喜歡我》中飾演追愛男大生，曹佑寧稚氣未脫的大男孩氣息一直深植人心，最近他在電影《叱吒風雲》中主演賽車手，並在《全明星運動會》中拿下多次MVP，成為影視雙棲的成熟演員，尤其近日受邀拍攝浪琴（Longines）時尚形象照，更是渾身散發優雅紳士的迷人韻味。

運動員出身的曹佑寧近日佩戴浪琴表HydroConquest深海征服者系列不鏽鋼雙色金腕表，是品牌最受歡迎的運動型潛水表，今年首度推出金色或玫瑰金PVD搭不鏽鋼的雙金表款，在青春運動風中融入奢華時尚的優雅風格，與曹佑寧轉型後的時尚品味相呼應，更添魅力。

曹祐寧佩戴浪琴表HydroConquest 深海征服者系列不鏽鋼金色PVD腕表，兼具運動風與紳士品味。（Longines提供）

曹佑寧並在形象影片中以快問快答的方式分享生活點滴，提到人生中的每分每秒都非常珍貴，一旦錯過就不能重來，其中想要回去的時間點，是回到童年與外婆一起相處的時光，如今回想起來，更能體會時間的彌足珍貴，該影片將在8月28日於浪琴表台灣官方粉絲團首播。

曹祐寧演藝事業更上一層樓，佩戴浪琴表HydroConquest 深海征服者系列不鏽鋼玫瑰金PVD腕表，展現時尚魅力。（Longines提供）

曹祐寧佩戴浪琴表HydroConquest 深海征服者系列不鏽鋼玫瑰金PVD腕表，灰色面盤是熱銷款。（Longines提供）

浪琴表今年新款腕表的設計更加時尚，除了HydroConquest深海征服者潛水表變得優雅，Spirit先行者系列腕表最近推出一款綠色面盤款，同樣一上市就掀起搶購風潮，Spirit先行者腕表的設計融入飛行元素，風格簡約款式經典，為了向陪伴探險家征服天空、海洋與大地的精準儀器致敬，綠色面盤款式充滿復古氛圍，魅力十足。

浪琴表HydroConquest深海征服者系列不鏽鋼金色PVD黑色面盤腕表，5萬8800元。（Longines提供）

浪琴表HydroConquest深海征服者系列不鏽鋼玫瑰金色PVD灰色面盤腕表，5萬8800元。（Longines提供）