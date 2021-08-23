支持政府傳統產業淨零轉型政策目標政策，可寧衛(8422)將在嘉義地區開展廢棄物能源化、廢紙回收與蒸汽鍋爐事業。旗下轉投資孫公司上評資源循環股份有限公司(上評資源)將資產收購原有紙廠設備，未來更將自行發展再生能源事業。

可寧衛表示，回收紙板製造工業為高耗能、高污染產業，隨著環境保護意識抬頭，使得本業防治污染設備支出日漸龐大，以應付空水廢排放處理需求；而在碳足跡方面，原有鍋爐燃料也正在尋找替代化石燃料的新能源來源。傳統造紙結合生質蒸氣鍋爐事業具備循環經濟，可以落實減廢減碳實際行為。

事業廢棄物處理大廠可寧衛近年來多元化布局，本業掩埋業務主以年度估算進場量，也積極積極參與綠能開發，子公司將投資超過37億元在台灣南部地區規劃投資太陽能電廠。另外，中衛系統開發，除推動原來的廢棄物平台服務外，目前也轉向系統SaaS(軟體即服務)，先前已經推出廢棄物履歷系統及戰情室系統，近期積極發展可幫助企業產生ESG報告書的系統，未來將協助推動集團循環經濟方面的系統服務。