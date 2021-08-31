各大香氛業者看好香氛市場，找來男神為香氛加持，男香市場在近年中性市場崛起下，也備受女性消費者喜愛業績成長2成以上，找來男星合作不只衝話題也衝周慶買氣。
迪奧「SAUVAGE曠野之心淬鍊香精」則找來從婚姻解放的男星強尼戴普詮釋搖滾不羈的精神，在廣告中，強尼戴普使用著名的製琴師James Trussart創作的吉他，霸氣展現搖滾精神。
德國精品工藝萬寶龍2011年開始推出傳奇系列鞏固男香市場，2019年睽違8年發表探尋旅者淡香精，上市首月熱銷500支，今年再推「萬寶龍探尋藍海淡香精」，傳遞熱愛冒險不受拘束的冒險家，鑲嵌在瓶身的6芒星是品牌經典標誌，瓶蓋也以6芒星形狀為設計。
Jo Malone London「英國梨與小蒼蘭」上市10周年，除了特別推出年度限定版瓶身，更找來品牌摯友金宇彬演繹香氛，拍攝迷人的形象大片，他在廣告中書寫著英國浪漫詩人濟慈的詩歌《秋頌To Autumn》，彷彿透過香氛走入秋日果園，展現迷人的浪漫氣息。
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