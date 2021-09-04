嘉義市花了1年多輔導、評選，舉辦首屆烘培金麥方獎，共選出43家優良烘焙業者，將在中秋節檔期優先行銷、推廣。（呂妍庭攝）

嘉義市花了1年多輔導、評選，舉辦首屆烘培金麥方獎，共選出43家優良烘焙業者，將在中秋節檔期優先行銷、推廣。（呂妍庭攝）

嘉義市花了1年多輔導、評選，舉辦首屆烘培金麥方獎，共選出43家優良烘焙業者，將在中秋節檔期優先行銷、推廣。（呂妍庭攝）

嘉義市花了1年多輔導、評選，舉辦首屆烘培金麥方獎，共選出43家優良烘焙業者，將在中秋節檔期優先行銷、推廣。（呂妍庭攝）

烘焙業在新冠疫情中災情慘重，嘉義市政府衛生局與崇仁醫護管理專科學校合作，邀集食品相關專家、學者及衛生局稽查員共組專業小組，輔導業者提升衛生自主管理，並舉辦首屆金麥方獎評比，共有43家業者獲獎，將在市府協助行銷下，先衝一波中秋節買氣。

衛生局表示，為提升嘉義市烘焙食品衛生安全及符合食品良好衛生規範，衛生局輔導業者建立食品良好衛生規範自主管理系統，第1階段輔導查核91家，最後43家烘焙業者參加第2階段評鑑、抽驗產品衛生等標準皆合格，今4日下午特別在中央廣場舉辦金麥方獎頒獎典禮暨中秋烘焙展。

嘉義市長黃敏惠親自頒發烘焙「金麥方獎」，同時勉勵業者與市府共同努力，讓市民吃得健康、食得安心，並感謝崇仁醫護管理專科學校團隊的用心與努力，與衛生局一起為食品安全做嚴格評核。

黃敏惠說，除會把最優質的「金麥方獎」美食分享給更多人知道，新冠疫情衝擊，產業、民生經濟都受到影響搭配行政院發放五倍券，嘉義市將再加碼普發每人現金2000元，後續還會推出一系列產業振興活動，歡迎大家一起帶著消費券與消費金，一起在「嘉」消費，提振買氣！