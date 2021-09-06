人氣熱銷燴炒飯VS香酥蘋果塔

【旅遊經 編輯部報導】

疫情期間許多民眾為了安全，還是選擇外帶外送餐飲服務，來滿足口福，台北晶華酒店旗下「晶華美食到你家Take Regent Home」為讓消費者持續不斷有新的選擇，在飯店餐飲外帶外送平台持續推陳出新，即日起全面換新「五星獨饗專區」的菜色，推出九款超人氣熱銷燴炒飯以及四款經典日式丼飯，每份220至350元不等。而中日菜色，「燴炒飯」VS「日式丼飯」究竟那一道菜色會先入您的眼呢．？您最想吃那一款呢？而台北晶華為了促買氣，9月11日前於官網預訂、外帶與外送皆可享有85折優惠外，每份還會再贈酥脆香甜的蘋果塔一份。而且針對辦公室團購族群，還有限時優惠，9月15日前一次預訂10個以上，除送香酥蘋果塔與85折外，週一至週五再享台北市全區免運服務。

晶華_人氣蔥爆牛肉燴飯

晶華_川味麻婆蝦球燴飯

晶華_剝皮辣椒雞燴飯

晶華_滬式紅燒牛腩燴飯

五星獨饗專區全新上線的品項分為兩大類，第一類是曾經創下一天銷售3500份的「超人氣熱銷燴炒飯」，主廚設計的餐盒內容底層是將蛋花、蔥末與米飯拌入XO醬炒成鍋香四溢、香氣濃郁的XO醬炒飯以及健康滿分的蔬菜和溏心蛋，上層則為「川味麻婆蝦球」、「滬式紅燒牛腩」、「人氣蔥爆牛肉」、「蟹粉海鮮豆腐」、「剝皮辣椒雞」、「塔香三杯中捲」、「沙茶梅花豬」等7款鑊香十足的熱炒菜色，食用時可以以菜配飯、或是將擁有醬料或是湯汁的菜餚豪邁的淋在炒飯上享用。另外飯店也為素食者著想，推出醬爆杏鮑菇燴飯和黑椒猴頭菇燴飯可供選擇。

晶華_咖哩豬排丼

晶華_炸蝦天丼

第二類則是滿溢和風的四款「經典日式丼飯」，包括於晶瑩剔透、鬆軟Q彈的白米飯上舖上使用雞腿肉，搭配以醬油、味醂、清酒、糖製成照燒醬而成的「照燒雞腿丼」；將白蝦、香菇、南瓜等豐盛食材裹上麵衣炸至金黃酥脆，淋上天婦羅醬汁而成的「炸蝦天丼」；將美國牛胸腹肉部位精切成0.2公分薄片，與洋蔥一同拌炒，再加入以日本清酒、醬油、味醂等慢熬製成的醬汁而成的「日式牛肉丼飯」；以及將豬里肌肉排炸至金黃酥脆，搭配香濃咖哩醬，佐以鬆軟香Q的白飯上而成的「咖哩豬排丼」。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「五星獨饗餐」是期望以豐富多元的菜色選項，滿足上班族或是一般家庭在平日簡易午餐或是晚餐的美味需求。這次特別推出「辦公室團購免運費」優惠，解決客人舟車勞頓前來自取的麻煩，同時也可擴大服務客層與範圍。

圖片：台北晶華提供