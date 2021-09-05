為鼓勵孩子走入書香世界，南投縣政府文化局與18度C文化基金會從108年開始合作舉辦「熊愛閱讀」閱讀護照計畫，其中更鼓勵學子以8開圖畫紙作畫並書寫心得定期評選出縣長獎作品，109-2期「熊愛閱讀」縣長獎得獎作品於縣內鄉鎮市立公共圖書館進行巡迴展覽，最後一站展覽於鹿谷鄉立圖書館展出，展期至10月4日止，歡迎民眾到鹿谷圖書館參觀得獎作品。

「熊愛閱讀」閱讀護照計畫自108年7月1日起開始實施推動，其中項目二『「說」情「畫」意』活動，係由各校學生完成項目一「閱讀集點趣」活動之基本閱讀冊數門檻後，由各校老師認證資格後方可參加。學生以8開圖畫紙作畫並書寫心得，鼓勵學生藉由閱讀發揮想像力，進而獨立創作，參與圖、文閱讀分享活動，倡導閱讀風氣，增進學生寫作思考能力。

109-2期「熊愛閱讀」縣長獎選出心得達人共計36位，得獎作品於縣內鄉鎮市立公共圖書館進行巡迴展覽，透過孩子們圖文並茂的作品，也希望可以鼓勵更多孩子培養閱讀習慣。

南投縣文化局指出，轄下14所公共圖書館維持疫情第二級警戒標準，仍提供借還書服務歡迎民眾多多利用圖書館，把好書借回家閱讀，國小學童更可搭配「熊愛閱讀」護照寫下讀後心得，共同競逐「熊愛閱讀」縣長獎。