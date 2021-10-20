天才調香師 Francis Kurkdjian魅力席捲各大品牌，不只自創品牌，還進軍迪奧， 10月起正式接任迪奧香水創意總監。

Francis Kurkdjian曾為許多香氛品牌創作多款令人驚豔的作品，包含迪奧香氛世家的前身-迪奧高級訂製香水的「黑潮香氛」與2004年推出的「Cologne Blanche白古龍香水」、Jean-Paul Gaultier的Le Male男香，更於2009年創立同名香氛品牌Maison Francis Kurkdjian；他曾獲法國彩妝雜誌Cosmétique Magazine「最佳調香師」的肯定，並於2009年獲頒法國藝術與文學勳章，是當今業界廣受矚目的香氛大師。

Francis Kurkdjian出身於法國巴黎，是當今業界廣受矚目的香氛大師，在2009年與Marc Chaya共同創立同名香氛品牌Maison Francis Kurkdjian，擔任品牌藝術總監及首席調香師，該品牌於2017年由LVMH集團納入麾下，今年他更正式入主迪奧，持續發揮所長為迪奧創作高雅不凡香氣，也會持續兼任Maison Francis Kurkdjian品牌藝術總監一職。

堪稱天才調香師的Francis Kurkdjian，年紀輕輕就嶄露頭角，25歲時就為Jean-Paul Gaultier創作個人首款男香「Le Male」，自此開啟他的調香生涯。他是充滿熱情的藝術家，也是才華洋溢的調香師，職涯初期的成功沒有讓他停下持續精進的腳步，對「香水」的概念懷抱著不懈的詰問與追求，更於2001年成立個人訂製香氛工坊。

在他的調香生涯中，曾為許多香氛品牌創作過多款令人驚豔的作品，包括迪奧香氛世家的前身-迪奧高級訂製香水的黑潮香氛，與2004年推出的「Cologne Blanche白古龍香水」。2008年他獲得法國彩妝雜誌Cosmétique Magazine「最佳調香師」肯定，多款香氛作品也於國際間獲獎無數。

2009年他更獲頒法國藝術與文學勳章，肯定其藝術領域的傑出貢獻。Francis Kurkdjian是一位不斷探索香水無限可能的夢想家，更於調香過程中帶入藝術維度，曾與多位知名藝術家跨界聯名創作，包含法國當代藝術大師Sophie Calle、法國蒙彼里埃國家編舞中心總監Christian Rizzo等。他的香氛之旅也曾於巴黎大皇宮、凡爾賽宮展開，以恢弘壯觀的布景呈現令人難忘的香氛藝術裝置與表演。

迪奧首席調香師François Demachy於今年10月正式交棒予Francis Kurkdjian，他將承襲迪奧自1947年以來的香氛傳統，結合品牌獨特調香原材料和大膽調香創意，延續迪奧訂製精神。相信堪稱天才調香師的Francis Kurkdjian，勢必能為迪奧注入豐沛創作能量，創作出更多征服世界的迪奧香水。