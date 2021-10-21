SABON Ｘ 大口心心聯名。（SABON提供）

SABON流金年華 情境圖。（SABON提供）

SABON流金年華 倒數月曆情境圖，4180元。（SABON提供）

SABON流金年華 宣言香水情境圖80ml，2180元。（SABON提供）

聖誕節是一年中最特別的節日之一，今年SABON以《流金年華限量系列》向最美好不羈的「搖擺60年代 (The Swinging Sixties)」致敬，展現自由與灑脫，對世人宣告任何想像能成真，SABON也開啟對於香氣的想像力革命，將橙橘與巧克力兩種迥異的香味完美融合，創造獨一無二的流金年華限量香調，並一次推出12款禮盒與10款限量單品。

流金年華限量系列所致敬的「搖擺60年代」是許多人口中的美好年代，也是最偉大的派對盛世，反叛、自由、平等皆是當時的年代標誌。人們享樂、縱情，有著大膽樂觀的態度與發揮無邊想像力的空間; 人造衛星的發射與月球登陸的成功，也讓人在六零年代對未來有著無限憧憬。SABON將60年代的歡快與大膽無畏細細編織進此次限量的包裝與香味之中。

歐洲聖誕時節，橘條巧克力是家庭必備的點心，由於做工繁複，過去只在聖誕節才會手工製作，直至今日仍是耗工費時的美食，僅在高級甜點店中販售。流金年華限量香調的創作靈感，即是源於此，而如何呈現柑橘與巧克力間的平衡與芳醇成為SABON香氣創作上的一大挑戰，實現橙橘巧克力的香氣化也正中SABON流金年華限量系列的核心精神「任何想像皆能成真」。

流金年華成功勾勒出以柑橘前調的橘子皮風味與濃郁的巧克力，兩者在中調之間的完美平衡，彷彿手製橘條巧克力的畫面躍然眼前──以橘皮切條搭配蜜糖熬煮，最後將蜜漬橘條風乾後裹上一層苦甜巧克力。為了讓香氣更加感性，SABON佐以柔美的茉莉和溫潤的杏仁，在渾厚中釋放輕柔與多變層次，流金年華限量香氣也特別選用更為飽滿香甜的波本香草增添溫暖舒適的餘韻，令人不知不覺陶醉於幸福之中。

今年11月，大口心心的Find Joy in Each Day肥德蓮專門店與SABON頂級香氛品牌聯名，推出《SABON聖誕 流金年華 X 大口心心 肥德蓮限量組合》， 20日於大口心心官網預購售完為止，聯名組合內含限量口味「橙橘巧克力」肥德蓮，設計靈感源自於SABON即將推出的聖誕限量「流金年華系列」，是一種驚喜萬分、大人獨有的芳醇感，可以感受到橙橘點綴著頂級巧克力，香草的氣息在尾韻駐留，散發傳遞著濃厚的節慶氣息。