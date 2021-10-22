台北美福大飯店夢幻魔力般的甜點盛宴搶攻萬聖節假期，即日起至10月31日 Moment café ＆ bakery推出期間限定「萬聖節夢幻精靈系甜點派對」，由來自法國的西點總主廚Hugo Ravier研發，今年主推讓大小朋友都喜愛的特殊造型，包括可可風味的「精靈布里歐」麵包及三款萬聖節限定磅蛋糕，無論是精靈造型的「巧克力磅蛋糕」、蝙蝠出沒的「覆盆子磅蛋糕」或是酸甜滋味的「黑醋栗莓果磅蛋糕」。

今年萬聖節適逢周日，還沒準備好怎麼與朋友同樂嗎？台北美福大飯店Moment café ＆ bakery推出四款期間限定萬聖節甜點，品嘗由法國西點總主廚Hugo Ravier的精緻手藝，Hugo主廚選用頂級法芙娜可可粉製作的「精靈布里歐」麵包，內餡可可風味甜而不膩，造型吸睛令人愛不釋手。

台北美福另推出三款期間限定磅蛋糕，使用法國產地認證A.O.P (Appellation d’Origine Protégée)的發酵奶油製成的「蝙蝠覆盆子磅蛋糕」，頂端灑上微甜且入口滑順的覆盆莓碎片，厚實口感散發自然奶油香氣；另一款「黑醋栗莓果磅蛋糕」使用大溪地香草莢及黑醋栗果泥製成，酸甜風味十足；以及使用厄瓜多巧克力製成的甘納許，點綴白巧克力精靈的「巧克力磅蛋糕」，入口香氣十足與巧克力完美結合。今年萬聖節就來台北美福大飯店，用舌尖慶祝萬聖佳節。