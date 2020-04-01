電影《Carolina Skeletons》還原當時喬治處電刑橋段(影片源自Youtube)

20世紀美國史上最年輕的死刑犯喬治史丁尼(George Junius Stinney Jr)，當時年僅14歲的喬治，被指控殺害2名白人女童，被判以電椅處死，直到2013年歷史學者翻閱資料時，發現這起案件疑點重重，喬治的家人決定翻案，2014年法院以證據不足為由撤銷罪名，男童判死後70年終獲清白。

1944年3月23日，11歲的貝蒂(Betty June Binnicker)和8歲的瑪麗(Mary Emma Thames)，騎腳踏車出門採花時失蹤，遺體隔天在水溝裡被發現，頭部遭金屬物重擊，頭骨被打穿，幾片頭蓋骨碎片甚至被敲下來。喬治與妹妹是最後看見女童的人，警方馬上逮捕喬治，不到1小時便宣稱認罪，表示喬治想與貝蒂發生性行為遭拒、瑪麗想逃跑，因此引發殺機。

同年4月24日，審訊案件過程不到3小時，陪審團僅用10分鐘宣判喬治一級謀殺罪成立，判處死刑，律師稱他的家人因負擔不起訴訟費而無法上訴，根據當時南卡羅萊納州州法，14歲就是成年，需接受成年人法律規範。

1944年6月16日執行電椅處決，過程既殘忍又困難，喬治身高153公分、體重僅40公斤，體型太小難以固定在電椅上，劊子手用喬治在獄中經常翻閱的聖經，要他坐上面，行刑頭盔才能固定，甚至找不到適合孩童臉型的面罩，過大面罩不斷從臉龐滑落，在場的人皆目睹喬治驚恐落淚的神情，行刑後約4分鐘宣布死亡。

塵封的案件卻被歷史學家喬治費爾臣(George Frierson)發現諸多疑點，例如陪審團都是白人、沒有認罪書面記錄、審訊記錄、律師未提上訴是因為家人負擔不起等，2013年喬治81歲的的妹妹決定重審案件，冤案才獲平反。整起事件也被寫成小說《卡羅萊納秘辛》(Carolina Skeletons)、及拍成同名電影。