新冠肺炎的疫情持續延燒，口罩成為每個人出門必備的物品之一，台灣政府為了讓民眾都能平均買到口罩，日前開始實施「口罩實名制」的政策。但有民眾日前到藥局領完口罩之後，卻發現領到的3片竟然都是瑕疵品，文章立刻引起熱烈討論，有網友也跳出來分析關鍵原因。

一名網友在論壇Dcard發文，表示日前到藥局領自己的3片口罩，沒想到仔細一看才發現，這3片口罩竟然都是「瑕疵品」，每個都少一條掛耳繩，根本沒辦法配戴，讓他傻眼直呼「花15元買防疫破口…我有三張都長這樣，是要怎麼戴？掛在鼻子上嗎？」

文章曝光之後引起熱議，不少人紛紛留言表示「我也遇過，我媽還說往好處想這機率很低，要當成自己很幸運」、「三只都壞，良品率太低了吧」、「呃不是...就算趕工也要瑕疵品不要那麼多啊...」、「品管問題，我公司這邊品管很嚴格，包裝前都會經過拉扯，所以連斷掉的可能性也沒有」、「我根本拿不到口罩」、「拿條繩子或橡皮筋，用釘書機釘一下吧」有專業網友也分析關鍵原因是「瘋狂趕工良率本來就是會被影響，突然產能拉到這麼高，沒日沒夜的趕，就不允許有些美中不足的空間？口罩國家隊夠辛苦了，別的國家要嘛出高價要嘛沒得戴，更慘的有錢沒得買，知足多點鼓勵吧」、「現在本來就是非常時期產能開到最大，高出原先產能這樣的低良率，我覺得情有可原，可以理解」、「機器都有可能會出錯了，更何況是人，大家多體諒吧」原PO也表示自己只是講講而已，還是會拿釘書機修好它們。