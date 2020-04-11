漂亮的女孩子總是讓人賞心悅目，在台灣的演藝人員中也出了不少國際知名的超級美女，最近就有網友非常好奇，究竟台灣的哪個縣市美女的比例比較高呢？引起了網友們的熱烈提名與討論。

這名網友在PTT上發文，表示日本的秋田與福岡是著名的美女產地，但台灣有許多地方都會自稱「出美女」，但實際的狀況卻不得而知，讓他感到非常好奇，究竟台灣的美女產地會是哪個縣市？天然素顏美女的比例在哪裡最高呢？

此文一出，立刻吸引大批網友前來提名，但其中「台北」以最會打扮的原因受到多人指名，「絕對是台北」、「會打扮的話，還是台北」、「台北化妝比例高成那樣外加出門更在意打扮，印象分數就碾壓」、「台北，不過應該是化妝加成」、「台北最推但很多應該是中南部人上來工作，未必是土生土長台北人」。

不過也有其他網友認為若是真的素顏美女「東部地區」應該也是榜上有名，「花蓮宜蘭吧，好水出美女」、「要比天生麗質應該是東部吧」、「花蓮真的天然正」，另外韓國女團TWICE台灣成員周子瑜出生的「台南」也受到不少人愛戴，「台南派一個子瑜全打趴了」、「台南代表，子瑜志玲」、「絕對是台南，台南人愛甜到連笑容都很甜」。