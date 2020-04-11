Powerful Komodo Dragons Observed Hunting In The Wild(實驗從5:28秒開始/影片源自Youtube)

科摩多巨蜥(Varanus komodoensis)，又稱科摩多龍，是目前現有體型最大的蜥蜴，分布於印度尼西亞的四個島嶼，牠們平均體長2-3公尺、體重約70公斤，有一種鱷魚巨蜥體型可能比科摩多長，但體重遠不及科摩多，且世界上26種巨蜥中，只有科摩多巨蜥有毒牙，牠的毒液有多致命呢？

《動物星球頻道》(animal planet)曾做一個實驗，實驗人員收集一小瓶科摩多巨蜥的唾液，注入其中一隻生的豬腿；另一隻豬腿則是自己咬了一口，放置3天並觀察變化，注入科摩多巨蜥唾液的那隻腿，3天後完全腐爛、呈現黑綠色，人類咬過的卻沒什麼變化。

科摩多巨蜥屬肉食性動物，可以吃掉很大的獵物，例如水牛、鹿、豬、甚至人類，根據《國家地理》雜誌指出，牠們一次就能吃掉80%的體重，捕獵時會悄悄靠近獵物趁機突襲，只要被咬一口，就算獵物脫逃，也會在24小時內死亡，巨蜥會憑藉特殊嗅覺找到獵物。

澳洲墨爾本大學生物專家布萊恩(Bryan Fry)研究發現，科摩多巨蜥嘴巴有好幾條毒腺，分泌一種類似蛇毒的毒液，讓獵物血液無法凝固、血管擴張、導致肌肉麻痺、失去意識，失血過多死亡。