台灣柳丁的產期很長，愛吃柳丁的人很有口福，而且熱量不高，又富含膳食纖維，可以增加糞便體積、促進消化及腸胃蠕動。其磷、鉀、鈣、鎂、維生素C、菸鹼素、葉酸、類黃酮素、果膠等營養素，具有促進新陳代謝、預防巨球性貧血、助消化、利尿通便的效果。

多汁柳丁纖維多、抗老化 類黃酮素是苦味主因

營養師劉純君說明，柳丁的維生素C含量豐富，每天只要吃兩顆，就達到營養師所建議的「每天100毫克的攝取量」，能保護細胞對抗自由基，以及幫助皮膚加速修復；其高鉀有助調節血壓；而富含的果膠，能吸附食物中的脂肪，加速食物通過腸道，減少膽固醇合成的原料，進而降低血脂肪，還有避免膽酸的二級產物堆積，能降低大腸癌的風險；此外，其富含的類黃酮素及各種植化素，則具有抗氧化的作用，能增強免疫功能、預防癌症。而柳丁的類黃酮素是造成果汁中苦味的主要成分，它也有舒張血管、增加微血管通透性及抗血栓的作用；葉酸則讓DNA穩定，能養顏美容。

產季初期皮呈青色屬正常 綠皮柳丁有這些好處

台灣柳丁的特別之處，在於柳丁產區集中在台南、嘉義、雲林、南投等中南部地區，柑桔類在較寒涼產地完全成熟時，果皮外層的葉綠素會逐漸分解而呈現橙黃色，就像台灣產的檸檬多為綠色，而外國檸檬（萊姆）會呈現黃色。台灣南部在冬季柳丁成熟期間天氣還是很熱，葉綠素無法順利分解，所以初期會以「青皮柳丁」供應，等到天氣真正轉涼，柳丁才會變黃，所以，產季初期的成熟柳丁外觀上有點青黃青黃的樣子，是正常的。

綠皮柳丁也富含營養。(圖/常春月刊提供)

市場上也有「綠皮柳丁」，大多以其跟優酪乳打汁或醃漬發酵成酵素來吃，要注意的是，綠皮柳丁是未熟透的柳丁，與青皮柳丁兩者是不同的，綠皮柳丁雖然較酸澀，但是含有各種植化素，如檸檬酸（Citric acid）、辛弗林（Synephrine）、橙皮（Hesperidine）、柚皮等；劉純君指出，辛弗林可促進新陳代謝，使脂肪不容易累積，橙皮可抗發炎、健胃、鎮咳、利尿，是很強的抗氧化劑，柚皮有降膽固醇、改善血液循環等作用，有助預防心血管疾病。

手感沉甸、外形橢圓最佳 放冰箱可延長存放2星期

挑選柳丁時，最好選擇皮嫩心硬、果皮油胞細緻光滑，手握可感覺沈重紮實，香氣越濃郁越甜，形狀呈橢圓蛋型，顏色均勻，9月為青皮、12月為微黃，1月則呈金黃色。

劉純君提醒，柳丁保存時間雖然比一般水果久，但是買回家先不要用水洗，否則會縮短保存期限，食用前徹底清洗後再削切即可，若要連皮入菜，最好先用流動水連續沖5分鐘，把農藥洗掉；存放時，在通風處可放5～7天，放冰箱保存可多延長1～2週，如果要更長時間保存，可做成柳橙果醬、柳丁醋等。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)