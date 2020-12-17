嘉義市全新中大型電動公車預計年底上路。（嘉義市政府提供）

嘉義市22輛低底盤電動公車年底前全面上路，目前已有10輛大型電動公車趴趴走，即將再推出首批國造9米短軸中大型電動公車，有22個座位（含2個輪椅區）及25個站位，即將上路，有綠、紅、黃、藍4色，內部有在地美食、飛碟外星人、大白熊。

市府交通處表示，國光客運為嘉義市客製化22輛低底盤電動公車，10輛大型、12輛9米短軸中大型，10輛大型公車6月開始行駛中山幹線，12輛中大型預計年底上路，屆時，中山幹線、市區66路、市區7路等3條路線都有大型、中大型公車服務民眾。

中大型電動公車有童話式的可愛圖案，很療癒。（嘉義市政府提供）

嘉義市美食小吃都呈現在電動公車裡。（嘉義市政府提供）

中大型電動公車有22個座位（含2個輪椅區）及25個站位，乘客座椅設計符合人體工學，美觀、舒適，木質色地板，內嵌式照明，車內溫暖有質感。

內裝設計有嘉義在地特色的沙鍋魚頭、米糕、鱔魚炒麵等美食圖畫，還有下午茶、飛碟外星人、大白熊日常系列彩繪風格，洋溢童趣又療癒。

電動公車座椅有人體工學設計，市長黃敏惠體驗。（嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，搭公車，遊嘉義，好呷好玩嘉都有，即將推出的中大型電動公車很接地氣，內裝設計充滿嘉義在地的氣味，嘉義人及外地遊客一定要來搭乘體驗嘉義的風情。

(中時 )